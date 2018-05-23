Сегодня комитет заксобрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам единогласно поддержал корректировку областного закона о обращении с мусором несколькими операторами.

Депутаты строительного комитета заксобрания Новосибирской области предложили разделить регион на зоны и каждую из них отдать операторам по сбору мусора. Это позволит избежать монополизации рынка, считают парламентарии. Представляя законопроект, заместитель председателя комитета Вадим Агеенко отметил, что ранее федеральным законодательством предусматривалась работа одного регионального оператора, однако в декабре 2017 года вступил в силу федеральный закон, который предоставил регионам возможность определять нескольких региональных операторов.

«Сколько их будет, зависит от зоны действия. Это решает правительство, закон просто дает региону такое право. Считаю, чтобы было логичней правительству пересмотреть территориальную схему и установить двух операторов. Это связано с тарифом, потому что в Новосибирске он не сильно большой – по себестоимости перевозки и обработки мусора. В области он гораздо выше – там больше транспортное плечо, другие сложившиеся цены», — пояснил Вадим Агеенко.

В результате данное решение будет рассмотрено на следующей сессии регионального парламента для принятия в первом чтении. Отметим, что по такой схеме уже работают соседи Новосибирской области — Кемеровская область и Красноярский край.

Напомним, что сейчас региональный минЖКХ проводит конкурс на выбор регионального оператора. Следует сказать, что итоги торгов должны были подвести еще в конце апреля, но ФАС России нашла нарушения и потребовала от заказчика отменить конкурс, переделать документацию и объявить его вновь.

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