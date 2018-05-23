Предприятия Новосибирской области задолжали за потребленный газ 1,35 млрд рублей. Региональный поставщик природного газа — ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» — намерен ограничить поставки всем предприятиям, систематически нарушающим договорные условия оплаты.

Уведомления о предстоящих в конце мая — начале июня ограничениях уже получили ФГУП «УЭВ», ООО «СибТЭК» (котельные в г. Болотное и р. п. Линево), ФГУП «Энергетик», ЗАО «Экран–Энергия», ООО «ТСП–Сиб», ООО «Чановская тепловая компания», ПАО «Тяжстанкогидропресс», ООО «Теплосеть–Восточная», МУП Искитимского района «Северное», ООО «ТеплоТЕВ», МУП «Чикское ППЖКХ», МУП Искитимского района «Южное», МУП «ЖКХ–Коченево», МУП «Чулым–Сервис» и МУП Искитимского района «Восточное», сообщили в пресс-службе компании.

«Лимиты ожидания и доверия исчерпаны, мы вынуждены применять крайние меры, чтобы остановить лавину долгов. Многочисленные переговоры, совещания, согласования не приводят к положительным результатам: графики погашения задолженности предприятиями не исполняются, работа по компенсации выпадающих доходов ведется недостаточно», — прокомментировал ситуацию начальник отдела по реализации газа производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Сергей Коростелев.

Лидеры антирейтинга

Причиной применения непопулярных мер послужил лавинообразный рост неплатежей. Просроченная задолженность предприятий Новосибирской области за потребленный природный газ, по данным на 1 мая 2018 года, составила 1,35 млрд рублей. При этом 70% просроченного долга приходится на восемь организаций: ФГУП «УЭВ» (306,5 млн рублей), ООО «СибТЭК» (181,5 млн рублей), ФГУП «Энергетик» (167,6 млн рублей), МУП «КБУ» г. Бердска (79,4 млн рублей), ЗАО «Экран–Энергия» (77,3 млн рублей), ООО «Генерация Сибири» (57,2 млн рублей), ООО «Татарская тепловая компания» (50,7 млн рублей) и ОАО «НПО «Сибсельмаш» (26,3 млн рублей).

Устойчивая отрицательная динамика в расчетах за газ сформировалась на всей территории Новосибирской области. ООО «Татарская тепловая компания» за год увеличило свою задолженность на 17%; и без того огромные задолженности ФГУП «УЭВ» и ФГУП «Энергетик» выросли в полтора раза. В те же полтора раза выросли долги МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» и ООО «ТеплоТЕВ», накопивших 7,9 и 6,2 млн задолженности соответственно. В два раза увеличили свою задолженность МУП ДЕЗ ЖКХ «Кубовинское» (7,8 млн рублей) и ООО «Мастерская тепла» (5,1 млн рублей; обеспечивает теплом и горячей водой жителей поселка Октябрьский Мошковского района). В 2,5 раза, до 10,7 млн рублей, выросла задолженность ОАО «Сибэлектротерм»; в 4 раза — ООО «ТСП–Сиб» (18,1 млн рублей), снабжающего теплом и горячей водой микрорайон Стрижи.

ПАО «Тяжстанкогидропресс» (17,8 млн рублей) нарастило долг в 5 раз, в 10 раз выросла задолженность ЗАО «Экран–Энергия», а ОАО «НПО «Сибсельмаш» увеличило свою задолженность в 15 раз.

Генераторы новых долгов

По-прежнему критической остается ситуация в Мошковском районе. МУП «Западное» обанкротилось с 8,7 млн задолженности за газ, не проработав и года. При этом проблемы с платежами у предприятия возникли с первого месяца работы, сразу после газификации поселка Мошково в рамках реализации ПАО «Газпром» Программы газификации регионов РФ в 2016 году. Передачи котельной в аренду «Коммунальным сетям», а затем администрации рабочего поселка Мошково не нормализовали ситуацию, задолженность продолжает расти и суммарно превышает 5,9 млн рублей.

Котельная и тепловые сети «Сокурского ТЭС», обанкротившегося с 29,2 млн задолженности за газ, в очередной раз переданы в субаренду, на этот раз муниципальному предприятию «Коммунальное хозяйство» Мошковского района. Но оно также стремительно наращивает задолженность — на 1 мая долг предприятия за газ составлял 14,6 млн рублей.

В другом недавно газифицированном районе, Ордынском, куда газ пришел по Программе газификации регионов ПАО «Газпром» в ноябре 2017 года, администрация рабочего поселка Ордынское также систематически нарушает условия договора, фактически оплатив за все время 35% потребленного газа.

В первых рядах

В текущем году по причине просроченной дебиторской задолженности уже вводились ограничения поставки газа ряду предприятий, среди которых — МУП ДЕЗ ЖКХ «Кубовинское», ООО «Мастерская тепла», администрация рабочего поселка Ордынское Ордынского района Новосибирской области, ОАО «НПО «Сибсельмаш», ООО «ГК «Дорогинский кирпич», АО «Новосибирский Сельский Строительный Комбинат», АО «15 ЦАРЗ», ООО «Перлит–Строй», ООО «Вертикаль–НСК», ОАО «Нефтебаза «Красный Яр».

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