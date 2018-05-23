Бердский суд смягчил меру пресечения бывшему начальнику полиции города

Экс-начальник отдела МВД Бердска Сергей Проценко выпущен из СИЗО, в котором находился с 1 февраля. Теперь на время следствия полицейский будет под домашним арестом.

Как сообщает сегодня, 23 мая, издание «Бердск-онлайн», Бердский городской суд решил изменить меру пресечения бывшему руководителю городской полиции Сергею Проценко. Из СИЗО подозреваемый в мошенничестве с землей переведен под домашний арест. Вину в инкриминируемом преступлении во время заседаний суда он частично признавал, и прокуратура ходатайствовала об изменении меры пресечения.

Из органов МВД Сергея Проценко уволили 10 мая «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Под арестом Проценко будет находиться до 29 июля. Все это время ему запрещено пользоваться средствами связи, выходить за пределы квартиры, встречаться с определенным кругом людей.

Считающаяся сообщницей преступления дочь Проценко Екатерина Песляк сейчас так же находится под домашним арестом. Сегодня суд продлил на два месяца арест.

В последнее время Бердск все чаще упоминается в информационном поле в контексте коррупционных скандалов. Ряд уголовных дел возбужден в отношении представителей управления городом. Так, в апреле суд признал виновной в халатности бывшего начальника финуправления Бердска, расследуется дело против бывшего директора муниципального предприятия. «КС» уже разбирался, как это и многое другое влияет на шансы Евгения Шестернина выстоять и сохранить кресло мэра города.

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