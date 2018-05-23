Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о планах развития Академгородка во время своего выступления на 26-ой сессии совета депутатов 23 мая. По его словам, планируется создать единый университетский кампус, сформировать комфортную городскую среду, улучшить ситуацию с дорожным покрытием.

«После своего приезда президент России Владимир Путин дал поручение по развитию Академгородка. Подготовить и представить план развития поручено правительству Российской Федерации совместно с Российской академией наук и правительству области, – заявил Анатолий Локоть во время своего выступления на 26-ой сессии совета депутатов Новосибирска. – Я сегодня хочу проинформировать вас о том, как началась работа по разработке плана развития Новосибирского Академгородка, и что мы берём в основу этого развития. Мы рассматриваем Академгородок как территорию с высокой концентрацией открытий и разработок».

По мнению Анатолия Локтя, Академгородок необходимо развивать не только как научный, но и студенческий центр Новосибирска и Сибири. Для этого необходимо развить инфраструктуру Академгородка, создать условия для проживания студентов и решить проблемы, которые накопились за долгие годы. По подсчётам Анатолия Локтя, для реализации плана необходимо построить 31 объект общей стоимостью 18 миллиардов рублей.

«Я ещё раз хочу подчеркнуть, что выработка таких решений невозможна без участия муниципалитета. Стратегический приоритет для Новосибирска — это развитие города как научной столицы России», – подчеркнул Анатолий Локоть.

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