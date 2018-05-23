Федеральный минтранс пригрозил уголовным делом омским чиновникам

Министерство транспорта России потребовало о властей Омской области достроить метро. Ранее региональные власти приняли решение о консервации объекта.

Правительству Омской области рекомендовано завершить строительство метрополитена в областной столице. В противном случае за неэффективное использование бюджета минтранс РФ пригрозил чиновникам уголовным делом. Отметим, что совсем недавно, в первой половине мая, в регионе было принято решение о заморозке строительства, поскольку ни у области, ни у федерального центра нет денег на продолжение строительства. Между тем, министерство предложило найти средства, проработав вариант государственно-частного партнерства.

«Учитывая высокую степень строительной готовности объектов метрополитена, а также то, что обязательства РФ по софинансированию проекта полностью выполнены, правительству Омской области в целях недопущения неэффективного использования средств федерального бюджета рекомендовано в случае необходимости внести изменения в проектные решения по объектам метро, выделив этапы строительства, возможные к завершению, и ввести эти объекты в эксплуатацию», — говорится в сообщении министерства.

Интересно, что раньше минтранс придерживался другого мнения относительно долгостроя. Еще в августе 2017 года действующий на то время министр транспорта России Максим Соколов говорил, что строительство метрополитена в Омске целесообразно законсервировать из-за недостатка средств.

Сейчас омское метро состоит из одной станции «Библиотека имени Пушкина», около 7 км путей и метромоста. Строительство подземки началось в городе еще в 1992 году. Для завершения его строительства требуется 22 млрд рублей.

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