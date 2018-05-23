Приговоренного к 13,5 годам тюрьмы новосибирского застройщика задержали в Москве

Правоохранители задержали в Москве директора группы стройкомпаний «Сумет» Владимира Зуркова, который похитил у дольщиков порядка 900 млн рублей.

С апреля 2016 года директор новосибирской ГК «Сумет» Владимир Зурков находился в федеральном розыске и вот накануне стало известно, что правоохранительные органы задержали в Москве крупного застройщика, обманувшего более 900 дольщиков на сумму свыше 900 млн рублей. Напомним, что Зурков скрылся после того, как Ленинский районный суд Новосибирска приговорил его к 13,5 годам лишения свободы.

В ходе суда было установлено, что с июля 2001 года по март 2011 года директор строительных организаций продавал помещения в строящихся зданиях Новосибирска ниже рыночной стоимости. Это делалось вопреки интересам как возглавляемых им коммерческих организаций, так и компаний-инвесторов, а также участников долевого строительства. Из-за его действий ГК «Сумет» не смогла исполнить обязательства по строительству семи многоэтажных домов экономкласса перед 913 гражданами, сообщала тогда прокуратура. Так, например, фирма строила дом на ул. Новосибирской, 27, который был сдан лишь спустя 12 лет после начала строительства.

Сам топ-менеджер частично признавал свою вину, соглашаясь с обвинением в нецелевом использовании средств и неэффективном их вложении, но инкриминируемый ему обман инвесторов он отвергал.

В настоящее время, по информации региональной прокуратуры, Зурков уже отправлен в колонию №3 общего режима.

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