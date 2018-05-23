На ул. Станционной в Новосибирске светофорами будет управлять искусственный интеллект

Новосибирск вошел в список 18 муниципалитетов, где будет обкатываться пилотная программа реализации проекта «Умный город». В мэрии обсудили предполагаемые нововведения.

Ко Дню города на ул. Станционной светофорами будет управлять искусственный интеллект, и до конца года в городе построят более 10 умных остановок, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска с заседания совета по научно-промышленной и инновационной политике города.

Как отметил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько, победитель конкурса «125 идей для Новосибирска» — проект «Умная остановка» — в ближайший месяц прирастет еще тремя остановками. Конкретные места, где разместятся такие платформы, Люлько не указал. Ранее мэр Анатолий Локоть предлагал отдать под них Красный проспект. Напомним, что сейчас в областной столице «умных остановок» две — остановки «Дом Ленина» и «Площадь Ленина».

Кроме того, в целях пропуска большего числа автомобилей на одной из центральных магистралей города, ведется работа по оборудованию улицы Станционной системой автоматизированного управления дорожным движением, основанной на использовании искусственного интеллекта. В мэрии рассчитывают запустить такие «умные светофоры» ко Дню города в июне. Система, стоимость которой оценивается в 100 млн рублей, по словам начальника департамента, позволит приблизительно на 20% увеличить транспортный поток. Данным проектом будет заниматься компания «Софт Лайн Трейд», с которой городские власти подписали соглашение в апреле на полях форума «Городские технологии».

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