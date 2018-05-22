Бывший руководитель НПО «Сибсельмаш» Олег Утиралов избавился от уголовного преследования. Сегодня, 22 мая, Октябрьский районный суд Новосибирска сообщил о постановке оправдательного приговора гендиректору «Сибсельмаша» Олегу Утиралову и гендиректору «СибТрансУголь» Андрею Шмакову.

Напомним, топ-менеджеры обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере, а также в изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг. «За Утираловым и Шмаковым признано право на реабилитацию», — говорится в сообщении на сайте суда.

Октябрьский районный суд не увидел в действиях руководителей предприятий состава преступления по статье «Мошенничество». Представители прокуратуры также отмечают, что уголовное преследование по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» в отношении Утиралова и Шмакова прекращено за отсутствием состава преступления в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения.

Как ранее писал «КС», по версии следствия «Сибсельмаш» задолжал «СибТрансУголь», которым руководил Андрей Шмаков, более 100 млн руб. Долг был учтен в бухгалтерской документации в виде вексельной задолженности. Срок гашения пяти векселей истекал в 2005 году. Именно в этом году «СибТрансУголь» был ликвидирован, а долг по векселям не был истребован.

Когда в 2012 году «Сибсельмаш» был признан банкротом, Утиралов и Шмаков предприняли попытку воспользоваться непогашенными векселями. Они изготовили 5 поддельных векселей и указали в передаточной надписи на необходимость оплаты долга подконтрольного ООО «Сибстрой». Поддельные векселя были предоставлены в арбитраж для включения в реестр кредиторов завода. Арбитражный суд удовлетворил требования ООО «Сибстрой», в результате чего Утиралов и Шмаков получили право на имущество предприятия.

Отметим, что в конце 2016-го суд посчитал вину Утиралова и Шмакова доказанной, и назначил им условное наказание.

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