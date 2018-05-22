За рождение четырех детей новосибирская семья получила новую квартиру от мэрии

Мэрия Новосибирска предоставила трехкомнатную квартиру семье, в которой в апреле родились сразу четверо детей. Сегодня, 22 мая мэр Анатолий Локоть вручил семье ключи от новой квартиры.

Жителями трехкомнатной квартиры на Родниках в Калининском районе Новосибирска стала многодетная новосибирская семья, где на свет в один день, 13 апреля, появились сразу четыре ребенка – три девочки и один мальчик. Последний раз в Новосибирске четверня рождалась в июле 2012 года.

«Это событие уникальное даже для такого большого города, как Новосибирск. С первого момента мы стали думать, как помочь этой семье. Было понятно, что, прежде всего, необходимо решить жилищный вопрос. Сегодня вручаем ключи от новой просторной квартиры, в которой еще никто не жил», — прокомментировал событие мэр Новосибирска Анатолий Локоть на торжественной церемонии вручения ключей и подчеркнул, что городские власти и дальше будут помогать многодетной семье с предметами первой необходимости, с решением вопросов по постановке детей в очередь на детский сад, школу.

Как рассказала замначальника департамента по социальной политике Марина Хрячкова, семья уже получила материальную помощь на приобретение детских колясок и необходимых вещей. Кроме того, они получили единовременную выплату из бюджета города. Представитель мэрии пояснила, что предоставленная семье квартира относится к муниципальному жилому фонду и обойдется супругам в рамках договора коммерческого найма в 500 рублей в месяц.

На мероприятии также прозвучало, что администрация города достигла договоренности с РЖД по оформлению переезда от улицы Гребенщикова на улицу Фадеева, чтобы сделать выезд для жителей 5-го и 6-го микрорайонов на Красный проспект.

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