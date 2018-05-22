Бывшему проректору НГУ вменяют халатность на 22 млн рублей

В следственном управлении СКР по Новосибирской области рассказали, что ведомство завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего проректора по материально-техническому развитию НГУ. Он стал фигурантом дела о халатности с причинением особо крупного ущерба.

Бывший проректор по материально-техническому развитию Новосибирского государственного университета предстанет перед судом. В региональном следственном управлении СК России не стали называть имени обвиняемого, но ранее источники «КС» в НГУ, раскрывая суть конфликта университета с «СУ-9» по новому корпусу, не раз называли имя Андрея Осипова в указанной должности. Дело, о котором сегодня сообщил следком, относится к контракту на ремонт общежития №5 НГУ, который проводился с ноября 2015 года по июнь 2016 года. Кстати, тендером занималось так же «СУ-9».

Основной обязанностью Осипова на посту проректора являлось осуществление комплекса работ по вопросам реконструкции и модернизации зданий и сооружений НГУ, в том числе организация приемки и ввода в эксплуатацию объектов. При ремонте общежития подрядчик выполнил работы в недостаточном объеме и с запозданием, но проректор принял их и перевел оплату организации. Сообщается, что акты о приемке работ были подписаны Андреем Осиповым «задним» числом, а ущерб составил 22 млн рублей.

За преступление бывшему сотруднику университета может грозить полгода ареста.

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