В Новосибирске скончался ректор СибУПК

В пресс-центре мэрии Новосибирска в пятницу, 18 мая сообщили, что из жизни ушел ректор Сибирского университета потребительской кооперации Владимир Степанов.

На 59-м году жизни 18 мая скончался ректор Сибирского университета потребительской кооперации Владимир Степанов. Сообщается, что он в тяжелом состоянии перед смертью находился в областной больнице. На сайте вуза написано, что панихида состоится 20 мая 2018 года с 12:00 до 14:00 в актовом зале СибУПК по адресу: г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 26, 2 этаж.

«Владимир Валентинович был уникальным человеком. Закончив лечебный факультет НГМИ в 1983 году, он прошел весь путь – от врача-интерна до главврача крупнейшего лечебного учреждения нашей области – Государственной новосибирской областной клинической больницы, доктора медицинских наук. Он знал отрасль изнутри и прекрасно понимал все нужды новосибирской медицины, когда возглавлял городское здравоохранение, а затем областной отраслевой департамент. Мы потеряли замечательного товарища, прекрасного, неравнодушного человека. Это огромная утрата для всех, кто знал и уважал Владимира Валентиновича, для всех его коллег и друзей. Светлая память!» – выразил свои соболезнования мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Владимир Степанов стал ректором СибУПК в 2011 году, а до этого он с 2008 по 2010 год был главой департамента здравоохранения Новосибирской области.

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