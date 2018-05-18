Новосибирский «ГЭТ» потратит почти 89 млн на модернизацию трамваев

Единая закупочная комиссия подвела итоги конкурса по выбору подрядчика для модернизации пяти трамвайных вагонов модели 71-605. Победителем было выбрано российско-белорусское предприятие «БКМ-Сибирь».

ООО «БКМ Сибирь» отремонтирует пять трамвайных вагонов в Новосибирске за 88,77 млн рублей до 30 ноября 2018 года. При стартовой цене контракта в 90,12 млн рублей созданное мэрией Новосибирска и заводом «Белкоммунмаш» предприятие предложило наименьшую цену. Помимо «БКМ Сибирь» на тендер претендовало также АО «Красноярский электровагоноремонтный завод» с ценой выполнения работ 89,22 млн рублей.

Ранее, кстати, этот конкурс был перезапущен из-за жалобы структуры госкорпорации «Роскосмос» в УФАС по Новосибирской области. Тогда Усть-Катавский вагоностроительный завод подал жалобу в антимонопольную службу на то, что условия конкурса предполагают определенного поставщика — российско-белорусского предприятия «БКМ-Сибирь», который как раз и оказался в итоге победителем. В свою очередь, мэр Новосибирска Анатолий Локоть увидел в жалобе конкурентную борьбу со стороны завода.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.