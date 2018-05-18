Редакция «КС» совместно с экспертами рынка жилой недвижимости сформировала традиционный рейтинг новостроек Новосибирска высокой ценовой категории. В качестве потенциальных участников в этот раз рассматривались объекты жилой недвижимости со сроком сдачи с 1 июня 2017 года до конца 2018 года и стоимостью от 73 тыс. руб. за квадратный метр и выше. Некоторые из рассматриваемых новостроек уже были представлены в предыдущих рейтингах, но за текущий период ввели новые очереди и блок-секции, получив возможность поучаствовать в проекте вновь. Какие конкретно объекты недвижимости в итоге вошли в Топ-10 по версии экспертного сообщества — в ежегодном рейтинге «КС».

При подготовке рейтинга новостроек срок ввода объектов был ограничен временным промежутком с июня 2017 года до октября 2018 года. Благодаря этому показателю в рейтинг могли войти только недавно сданные дома или готовящиеся к скорой эксплуатации. Как и прежде, рассматривались только те объекты, ценовой диапазон которых начинается от 73–75 тыс. руб. за квадратный метр и доходит до 150–160 тыс. руб. за один «квадрат».

Всего в этом году редакцией «КС» на предварительном этапе было рассмотрено более 20 объектов, которые могли бы войти в рейтинг и побороться за звание лучшей новостройки Новосибирска в 2018 году. С учетом утвержденной методологии часть новостроек не попала в список голосования с точки зрения сроков сдачи или ценового порога. Итоговый список состоял из 10 участников.

Каждый отобранный объект оценивался экспертным составом по 12 ключевым параметрам: местоположение и инфраструктура, транспортная доступность, количество квартир, их площадь, планировка, высота потолков, архитектурное решение дома, отделка мест общего пользования, парковка, безопасность (наличие охраны, консьержа, шлагбаума, системы видеонаблюдения), внутренняя инфраструктура дома и благоустройство прилегающей территории.

Члены жюри выставляли оценки по десятибалльной шкале. Каждый эксперт рассматривал все 10 вошедших в список объектов по 12 параметрам. Однако набрать максимальные 500 баллов по факту оказалось непосильной задачей для всех участников.

Те объекты, которые были отмечены сразу несколькими членами жюри, по объективным причинам вырвались вперед и набрали наибольшее количество баллов, соответственно, они находятся в рейтинге выше остальных.

В состав экспертного жюри в этом году вошли руководитель службы новостроек Федеральной риелторской компании «ЭТАЖИ» Дмитрий Жуков, аналитик рынка недвижимости, PR-руководитель выставки «СтройГород Новосибирск» Александр Астахов, директор ООО «БК Недвижимость» Олеся Бугрова, руководитель отдела новостроек агентства недвижимости «Жилфонд» Григорий Якобсон, президент Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов, директор студии дизайна ArtVision Андрей Радаев. К участию были приглашены и другие аналитики, а также специалисты по недвижимости, однако не все смогли оперативно оценить участников рейтинга и поделиться своей точкой зрения.

Ниже «КС» приводит Топ-10 лучших новостроек верхней ценовой категории Новосибирска на 2018 год.

1-е место — жилой комплекс «Переулок Бульварный» (ул. Дачная, 21)

Количество баллов — 436. Застройщик — ИСК «Русь»

С ощутимым отрывом на первые строчки рейтинга ворвался ЖК «Переулок Бульварный». В прошлом году проект располагался на четвертом месте, но ранее он уже был лидером по количеству набранных баллов, и в 2016 году он возглавлял Топ-10.

Напомним, что жилой комплекс по ул. Дачной расположен в Заельцовском районе Новосибирска, недалеко от площади Калинина. Первый этап проекта представлял собой сдачу четырехсекционного 10-этажного жилого дома с паркингом. В рейтинге в текущем году принимает участие жилой дом № 2, который имеет Г-образную форму и состоит из трех секций. Дом сдан в декабре 2017 года. На текущий момент застройщик приступил к третьему этапу строительства.

На сегодня цена за «квадрат» стартует с 90–100 тыс. руб. «С отделкой под ключ у нас было всего пять квартир, три из которых уже проданы. Основная часть квартир, предлагаемая по указанной цене, — квартиры без отделки. Остается только постелить ламинат или паркетную доску, наклеить обои и натянуть потолки», — пояснили «КС» специалисты отдела продаж компании.

По мнению директора ООО «БК Недвижимость» Олеси Бугровой, «Переулок Бульварный» можно считать достойным проектом для жилой недвижимости Новосибирска. «Мне очень нравится качество исполнения всех элементов декора, ландшафта, качество строительства, благоустройство прилегающих территорий», — делится Бугрова.

Объект получил максимальные баллы от экспертов за благоустройство прилегающей территории и архитектурное решение дома. Проект занял первое место по указанным параметрам (с точки зрения числа баллов) среди всех представленных в рейтинге объектов.

2-е место — жилой комплекс Montblanc Residence (ул. Щетинкина, 18)

Количество баллов — 420. Застройщик — ООО «Центр города Нск»

Элитный жилой комплекс Montblanc вошел в Топ-10 новостроек еще в прошлом году и продолжает твердо удерживать второе место. Этот объект был сдан в эксплуатацию раньше всех остальных участников текущего рейтинга.

Он располагается в «тихом центре» города, а именно — на улице Щетинкина в Железнодорожном районе Новосибирска. Объект представляет собой две башни высотой 13 и 19 этажей и включает 95 квартир площадью от 80 до 240 кв. метров. На верхних этажах располагаются пентхаусы площадью 395 метров с большими террасами.

Основной учредитель ООО «Центр города Нск» — бизнесмен, совладелец Satico Group Тимур Саттаров. Генеральным подрядчиком проекта выступало ООО «СМСС-Центр».

В качестве даты ввода проекта менеджер по рекламе Satico Group Марина Третьякова называет 31 августа 2017 года. Квартиры и парковочные места передавались покупателям до конца лета прошлого года. «На сегодня в продаже осталось несколько квартир, есть объекты по цене 142 тыс. руб. за кв. метр, есть и по 150 тыс. руб. за «квадрат», — поясняет Марина Третьякова.

Максимальное количество баллов эксперты проставили жилому комплексу по таким параметрам, как архитектурное решение дома и площадь квартир.

2-е место — жилой комплекс «Флотилия» (ул. Сибревкома, 9)

Количество баллов — 420. Застройщик — ГК «Дом-Строй»

Еще одна новостройка, удостоившаяся второго места, — ЖК «Флотилия» группы компаний «Дом-Строй». Хотя год назад она занимала в рейтинге только шестое место, в этот раз она успешно ворвалась в тройку лидеров. Как ранее отмечал «КС», проект реализуется в Октябрьском районе Новосибирска на улице Сибревкома, в непосредственной близости от станции метро «Октябрьская», и включает в себя три дома комфорт-класса, названных в честь русских адмиралов — Ф. Ф. Ушакова, М. П. Лазарева и П. С. Нахимова.

Каждый из трех домов ЖК «Флотилия» имеет в облике архитектурные намеки на образ корабля. Сдача второго дома назначена на III квартал 2018 года.

Как отмечают в отделе продаж, цена за «квадрат» договорная и зависит в первую очередь от рассматриваемого объекта. В качестве примера руководитель отдела продаж ГК «Дом-Строй» Екатерина Мальцева приводит 2-комнатную квартиру площадью 64 кв. метров по цене от 5 600 000 руб.

Говоря о преимуществах комплекса, экспертный совет констатировал отсутствие поблизости старого жилого фонда. По внешнему виду ЖК часто сравнивали с «Москвой-Сити» в пропорциях города Новосибирска. Несомненным плюсом, по мнению экспертов, является отличный вид, открывающийся из окон домов, а также интересный фасад.

«Я часто бываю в районе этого жилого комплекса. Здесь располагаются только новые высотные дома. Рядом расположен дом компании «Инвестстрой», а также жилой комплекс «Римский квартал». Благодаря витражному остеклению и нестандартной форме дома «Флотилии» смотрятся очень красиво. Однако при подобных конструктивных решениях может возникать так называемый эффект линзы: возможен нагрев поверхностей. Зеркальные здания выгнутой формы могут сыграть роль гигантской линзы. Будет ли так в случае с «Флотилией» — покажет время», — констатирует руководитель отдела новостроек агентства недвижимости «Жилфонд» Григорий Якобсон.

3-е место — жилой комплекс «Жуковка» (ул. 2-я Ельцовка, 64)

Количество баллов — 402. Застройщик — АО «Трансервис»

ЖК «Жуковка» не первый год попадает в рейтинг лучших новостроек Новосибирска по версии «КС». По мнению экспертов жюри, проект бизнесмена Александра Бойко обладает премиальным уровнем сервиса. Изюминка комплекса, позволяющая жителям реализовывать свои идеи, — квартиры со свободными планировками «фриспейс».

По данным отдела продаж компании, диапазон цен за «квадрат» варьируется от 90 до 135 тыс. руб. Сдача четвертой, седьмой и восьмой блок-секций назначена на декабрь 2018 года. Пятая и шестая секции будут введены в эксплуатацию в конце 2019 года.

Как констатировали эксперты, в «Жуковке» действительно красивое и качественное жилье. Застройщик стремится к высокому уровню. Особое внимание специалисты уделяют наличию апартаментов в этом жилом комплексе.

«По моему мнению, стилистика объекта, подсветка фасада, организация территории МОПов (мест общественного пользования) в целом больше напоминают стилистику отеля. Впрочем, часть «Жуковки» — это и есть гостиница. Думаю, здесь есть перспектива работы по принципу доходного дома», — заявляет Григорий Якобсон.

Как пояснил корреспонденту «КС» генеральный директор АО «Трансервис» Денис Вершинин, комплекс разделен на несколько функциональных частей. Одна из них — апарт-отель, который действительно подразумевает в основном долгосрочное проживание. Этот сегмент набирает спрос и все больше формализуется. Другая востребованная часть комплекса — комфортабельные квартиры.

«Мы попробовали этот вариант в нашем апарт-отеле на Крылова и ретранслировали его в «Жуковку». И не ошиблись. Об этом свидетельствуют хорошие показатели по наполняемости — 77% в апреле 2018 года при работе комплекса меньше года», — отметил Денис Вершинин.

Эксперты высоко оценили комплекс по критериям архитектурного решения дома и уровню благоустройства прилегающей территории, а также отметили планировку и площадь квартир.

4-е место — жилой комплекс «Квартал на Декабристов» (ул. Декабристов, 41/1)

Количество баллов — 399. Застройщик — СП ООО «Сибакадемстрой»

«Квартал на Декабристов» — постоянный участник рейтинга новостроек по версии «КС» с 2014 года.

Напомним, что строительство этого жилого квартала бизнес-класса ведется в Октябрьском районе, на пересечении улиц Декабристов и Сакко и Ванцетти. Он состоит из двух домов переменной этажности и башни. Два дома имеют квартальный тип застройки и закрытый двор без машин, башня — архитектурная доминанта квартала.

Как пояснила специалист по связям с общественностью компании «Брусника» Дарья Кондратенко, сдача башни квартала «На Декабристов» запланирована на IV квартал 2018 года. Средняя стоимость квадратного метра — 88 тыс. руб.

«Самые дорогие лоты — двухуровневые квартиры на 15–16-м этажах башни площадью более 140 кв. м. Стоимость квадратного метра — 123 900, итого вся двухуровневая квартира стоила 17 600 000. Кстати, в башне осталось всего 9 квартир», — добавляет Дарья Кондратенко.

Среди плюсов эксперты отметили качество объекта и то, что квартал «На Декабристов» представляет собой жилой комплекс закрытого, колодезного типа. Среди минусов специалисты отмечают расположение неподалеку частного сектора.

Максимальное количество баллов от экспертов квартал «На Декабристов» получил по параметру транспортной доступности.

5-е место — жилой комплекс «Сибревком» (ул. Ипподромская, 8)

Количество баллов — 373. Застройщик — ООО «ТЕХСТРОЙ»

Жилой комплекс «Сибревком», ранее не являвшийся участником Топ-10, имеет удобное расположение в центре Новосибирска. Эксперты считают его достойным объектом для участия в рейтинге и отмечают целый ряд преимуществ: закрытый двор, свободный от автотранспорта, круглосуточная охрана, пешеходная доступность и развитая инфраструктура.

Сдача третьей секции по проектной декларации производилась в III квартале 2017 года.

По данным официального сайта и специалистов отдела продаж, все квартиры в ЖК «Сибревком» уже распроданы. На рынке имеются «вторички», средняя цена которых составляет около 90 тыс. руб. за квадратный метр.

Анализируя оценки экспертов, можно сказать, что ЖК «Сибревком» продемонстрировал завидную стабильность и показал по всем критериям приблизительно одинаковые баллы.

6-е место — дом «Онегин» (ул. Ленская, 85 стр.)

Количество баллов — 367. Застройщик — ООО «Офис Пропертис» (ГК «Баутехник»)

Не попадал на строчки рейтинга ранее и этот 12-этажный жилой объект повышенной комфортности. Дом «Онегин» возводится в шаговой доступности от станций метро «Гагаринская» и «Красный проспект», располагаясь в непосредственной близости от Нарымского сквера, но не с видом на парк, как в случае с ЖК Clever и ЖК La Grande.

Экспертами были высоко оценены такие параметры «Онегина», как количество и площадь квартир. Неудивительно, ведь в новостройке представлено всего 62 квартиры (по 2–4 на этаже) площадью от 44 до 140 кв. метров. Это призвано обеспечить жильцам высокий уровень комфорта и сформировать однородную социальную среду для собственников помещений.

По сообщению специалистов офиса продаж, сдача будет произведена в декабре 2018 года. Стоимость квадратного метра стартует от отметки 75–77 тыс. руб.

Как отмечают эксперты, дом выглядит как кирпичный и смотрится симпатично. «На самом деле он монолитно-каркасный с кирпичным заполнением. На фасаде облицовочный кирпич. Из минусов: лично мне не нравится соседство с частным сектором», — высказывает мнение Григорий Якобсон.

6-е место — экоквартал «Флора и Фауна» (ул. Дачное шоссе, 20 стр.)

Количество баллов — 367. Застройщик — ООО «Сибирские жилые кварталы»

В этом году пополнил рейтинговую таблицу Топ-10 экоквартал Flora & Fauna. Это жилой комплекс премиум-класса, расположенный в уникальном месте — в Заельцовском бору на берегу реки Оби в 15 минутах от площади Калинина. В итоге он по факту набрал столько же баллов, сколько дом «Онегин», находящийся в более доступной ценовой категории.

Территория Flora & Fauna занимает 9 гектаров и включает в себя 13 жилых домов, магазин, кафе, фитнес-центр, детский сад, благоустроенный пляж, набережную, прогулочные и парковые зоны, велосипедные и беговые дорожки. Среди заметных преимуществ — закрытая охраняемая территория, двор без машин, подземная парковка.

Главной идеей экоквартала является пространство для комфортной жизни в единстве с природой. Сдача первой очереди запланирована на III квартал 2018 года. Цена за «квадрат», по словам представителей отдела продаж, стартует от 80 тыс. руб. и выше. Весь проект будет завершен до конца 2022 года.

Участники рынка характеризуют новостройку как «дом в лесу» и относят ее к сегменту загородной недвижимости, несмотря на расположение в пределах Заельцовского бора. Несмотря на все преимущества, у экспертов возникают вопросы относительно инфраструктуры, местоположения и безопасности. Среди недостатков отмечают и возможные заторы на Мочищенском шоссе.

«Есть вопросы к инфраструктуре. В частности, к территориальной доступности медицинских учреждений, служб спасения. Нужно помнить, что инфраструктура — это не только магазины и сервисы. За сколько сюда доедет скорая помощь, пожарная машина? Еще один вопрос к местоположению. С одной стороны, расположение у реки — это заманчиво, но с другой — с этим может быть связан определенный дискомфорт, в период холодов могут дуть сильные ветра. Вопросы возникают и к организации безопасности детей. На таких территориях застройщиков нужно на уровне закона обязать заботиться о безопасности жильцов (делать ограждения, возводить удобную набережную и т. д.). Это замечание вообще касается любого жилого комплекса, который строится в непосредственной близости от реки», — объясняет свою точку зрения Григорий Якобсон.

Наибольшие баллы экоквартал получил за архитектурное решение дома и площадь предлагаемых квартир, наименьшее количество отдано транспортной доступности.

7-е место — жилой комплекс «Огни Сибири» (ул. Семьи Шамшиных, 94)

Количество баллов — 355. Застройщик — АО «Город в городе» (ГК «Букет»)

ЖК «Огни Сибири», застраиваемый на территории бывшего жиркомбината недалеко от ТРЦ «Галерея Новосибирск», являлся участником Топ-10 и в 2017 году. Эксперты уже тогда посчитали этот масштабный проект достойным соперником лучших новостроек город. В этом году жилой комплекс только упрочил свои позиции в рейтинге.

На сегодня, по информации отдела продаж, ведется две очереди строительства, открыты продажи. Первая очередь состоит из двух домов, которые будут сданы одновременно. Один из них — разноэтажный (от 6 до 23 этажей, в зависимости от подъезда), другой имеет 25 этажей.

Отличительной чертой проекта является большой закрытый двор без машин, который никогда не будет застроен и располагается на искусственном подиуме высотой 6 метров над уровнем земли.

Цена за «квадрат» в этом объекте стартует от 78,5 до 82,5 тыс. руб. Введение и передача в эксплуатацию, по данным проектной декларации, назначены на ближайшее время (II квартал 2018 года), передача ключей планируется в сентябре 2018 года.

Высокую оценку проект «Огни Сибири» получил по параметру транспортной доступности.

8-е место — жилой комплекс «Кларус Парк» (ул. Тимирязева, 73/1)

Количество баллов — 348. Застройщик — ООО «Кларус»

Замыкает Топ новостроек — 2018 ЖК «Кларус Парк». В отличие от соседа по рейтингу — комплекса «Огни Сибири», этот проект — новичок рейтинга «КС».

В двух минутах езды от этой новостройки находятся важные транспортные развязки города: улица Нарымская и улица Дуси Ковальчук. До станции метро «Заельцовская» — не более 10 минут пешком, а из окон открывается вид на зоопарк. Всего проектом запланировано 24 этажа.

Цены за «квадрат» в этом жилом комплексе стартуют от 74 500 руб.

По данным официального сайта жилого комплекса, сдача объекта была ранее запланирована на конец 2017 года. На текущем этапе ввод в эксплуатацию должен быть произведен в июне 2018 года, готовность проекта — 92%.

При оценке комплекса специалисты выделяют планировку и площадь квартир среди остальных критериев. Не все аналитики поставили высокие баллы за архитектурное решение дома.

Как отмечают члены жюри, ЖК «Кларус Парк» можно считать хорошим и современным. Соотношение цены и качества было оценено ими как «адекватное».

«Со своей стороны могу рекомендовать этот объект. Насколько мне известно, его возводит барнаульский застройщик. Изначально сроки ввода были затянуты, но сейчас объект в нормальном темпе идет к сдаче», — резюмирует Якобсон.

За рамками рейтинга

В заключение стоит отметить те новостройки, которые могли ворваться в рейтинг, но по каким-либо параметрам не прошли отбор: ЖК «Дождь», ЖК «Римский квартал», проект Leo, Дом на Потанинской.

Другие яркие для города проекты, такие как «Ядринцевский квартал», ЖК «Заельцовский», «Прайм Хаус», «Дом на Садовой», «Дом на Островского», были озвучены экспертами, но также не вошли в рейтинг, поскольку будут сданы позже обозначенного редакцией «КС» периода. Возможно, они войдут в рейтинг в следующем году.

С предыдущими рейтингами можно ознакомиться по ссылкам:

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