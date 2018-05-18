На новосибирском автодилерском рынке два года назад появился новый серьезный игрок. Компания, нацеленная на успешное долгосрочное развитие в регионе и задающая высокие стандарты клиентского сервиса.

За последние годы в Новосибирске значительно изменилась ситуация на автомобильном рынке. Его вынужденно покинули дилеры, бизнес-модель которых была недостаточно гибкой и не смогла соответствовать изменившимся экономическим реалиям. Однако это дало возможность выйти на рынок и укрепиться новым компаниям, нацеленным на долгосрочное развитие в регионе и достижение максимального уровня удовлетворенности своих клиентов.

Компания «ФАСТАР» была основана в 2016 году и в этом же году сумела победить в тендерах на право официально представлять в Новосибирске такие известные и востребованные в регионе марки, как Mazda, Mitsubishi, Subaru. Как отмечает заместитель генерального директора «ФАСТАР» Андрей Доценко, на сегодня компания является единственным официальным дилером этих марок в Новосибирске, осуществляя продажу новых автомобилей, сервисное и гарантийное обслуживание уже проданных автомобилей. Шоу-румы всех трех упомянутых японских марок расположены в автокомплексе на улице Станционной, 88, рядом с новосибирским «Экспоцентром». Это дает возможность в приятной и комфортной обстановке ознакомиться с модельным рядом каждой из трех автомобильных марок и выбрать себе тот неповторимый автомобиль, созданный специально для вас. Более того, скоро автокомплекс на Станционной станет еще уютнее и удобнее для клиентов — дилер активно работает над этим и очень скоро презентует один из масштабных проектов.

Компания «ФАСТАР» — это высокие стандарты и индивидуальный подход к каждому клиенту.

«ФАСТАР» имеет огромный опыт работы на автодилерском рынке России, и это подтверждается показателями, которые демонстрирует компания. Сотрудники «ФАСТАР» проходили обучение у российских дистрибьюторов Mazda, Mitsubishi, Subaru и на постоянной основе совершенствуют свои знания и навыки для того, чтобы оказывать услуги на максимально высоком уровне.

Инновационные технологии ремонта, профессиональные мастера, современное диагностическое оборудование позволяют гарантировать высокий уровень обслуживания.

Важнейшим преимуществом официального дилера является постоянно обновляемый склад автомобилей. В случае с «ФАСТАР» это не только новые автомобили, но и автомобили с пробегом, которые были выделены в специальное подразделение «ФАСТАР Эксперт». Как поясняет Андрей Доценко, в компании широкий ассортимент автомобилей любых моделей и комплектаций с пробегом — более 100 моделей различных производителей специально собраны для вас в одном месте. Специалисты дилерского центра готовы подобрать вам любой необходимый автомобиль на ваш вкус, оказав в этом максимальное содействие.

Финансовая дисциплина для «ФАСТАР» — не пустое слово, а важный принцип работы. Покупая автомобиль в «ФАСТАР», вы можете быть уверены, что ПТС автомобиля будет в наличии, а не в залоге у банка, и в компании поставят вам необходимую модель в утвержденные сроки. Компания максимально прозрачна для своих клиентов и честна с ними во всем.

Понимая потребности рынка, в компании недавно создали специальное подразделение «ФАСТАР Детейлинг Центр». В рамках него речь идет об оказании полного комплекса услуг по уходу за интерьером и экстерьером автомобиля. Во-первых, это профессиональная очистка и полировка лакокрасочного покрытия, дисков, стекол, фар, деталей из хрома и пластика с дальнейшим нанесением на них специальных защитных составов. Во-вторых, речь также о полной химчистке салона и нанесении на материалы интерьера защитных компонентов. В-третьих, «ФАСТАР Детейлинг Центр» может осуществить очистку от грязи и пыли дверных проемов и резиновых уплотнителей. Наконец, в компании обеспечат уход за хромированными накладками выхлопных труб и очищение подкрылков, очистку и уход за моторным отсеком, защиту автомобиля пленками.

Важно отметить, что все основные услуги «ФАСТАР» доступны в режиме online. Вы можете записаться на тест-драйв, сервисное обслуживание, оценку автомобиля по программе Trade-In, а также оставить заявку на оформление кредита на сайте интересующего бренда.

В просторном зале дилерского центра можно осмотреть любой автомобиль снаружи и изнутри, пройти тест-драйв и получить комментарии профессионального консультанта. Время ожидания клиенты компании с комфортом проводят в уютных клиентских зонах дилерского центра.

В «ФАСТАР» с оптимизмом смотрят в будущее и настроены на долгосрочное развитие.

Официальный дилер «ФАСТАР» предлагает по-настоящему выгодные условия покупки и обслуживания автомобилей и с нетерпением ждет гостей в дилерском центре на Станционной!

«ФАСТАР» — путешествие первым классом.

«ФАСТАР» — единственный официальный дилер Mazda, Mitsubishi, Subaru в Новосибирске

Ул. Станционная, 88

Mazda +7 (383) 373-22-33

Mitsubishi +7 (383) 373-22-44

Subaru +7 (383) 373-22-55

«ФАСТАР Эксперт» (автомобили с пробегом) +7 (383) 373-22-22

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