Выдавая кредит для бизнеса, любой банк тщательно оценивает залоги на случай, если заемщик не сможет или не захочет возвращать деньги. Но проблемный актив все равно остается активом, которым нужно грамотно распорядиться. О том, как сейчас обстоит ситуация с урегулированием проблемной задолженности корпоративных клиентов, «КС» рассказала заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк, куратор блока «Проблемные активы и правовые вопросы» ТАТЬЯНА ЧЕРНИКОВА.

— Татьяна Ивановна, что изменилось в подходах банка к работе с проблемными активами? Насколько успешным оказался 2017 год?

— Если судить по ключевым приоритетам, то достаточно успешным. В 2017 году мы изменили модель урегулирования проблемных активов с одной стороны и реализации залогового имущества — с другой. Если смотреть по цифрам, то в 2017 году в Сибирском банке образовалось 4,8 млрд рублей просроченной задолженности — по сравнению с 2016 годом цифра уменьшилась почти втрое.

Если взять средний вес NPL (вес просроченного портфеля. — «КС»), основываясь на цифрах Банка России, то в среднем по Сибири этот показатель составляет 7,5%, а в Сибирском банке этот процент составил почти в два раза меньше.

Но все же основная наша задача — не продажа активов «с молотка». Сбербанк заинтересован в поиске инвесторов для реализации эффективных сделок и восстановления работы предприятий. Эта цель приоритетна в первую очередь.

— Что изменилось в методике работы за это время?

— Всего в 2017 году нами было продано залоговых активов на 2,7 млрд рублей. Самое главное, на мой взгляд, достижение — нам удалось существенно сократить сроки реализации. В среднем с десяти месяцев до трех. Если раньше процедура затягивалась, стоимость залогов снижалась. Теперь мы стали продавать залоговые активы в среднем на 27% выгоднее. Но здесь нужно сделать оговорку: время продажи учитывается с момента выхода в стадию торгов в случае процедуры банкротства.

— Какие именно активы формируют основной пул?

— Наибольший вес по-прежнему занимает коммерческая недвижимость: в общем объеме по сравнению с 2016 годом ее доля выросла на 5% — до 40%. Доля имущественных комплексов сократилась на 43%, но, тем не менее, они сейчас на втором месте с 28%. Остальные сегменты занимают примерно по 10–11%, они заметно приросли с 2016 года. Доля техники и оборудования увеличилась на 36%, товарно-материальных ценностей — на 82%, жилой недвижимости — на 10%.

— Какие каналы продаж используются?

— По нашему опыту, оправдывают себя федеральные торговые площадки, такие как «Авито», «Лот_онлайн», и другие, а также адресные предложения и работа с торгующими организациями. Сейчас ситуация несколько изменилась: нами было принято решение создать свою собственную интернет-площадку — «портал-DA», и постепенно на нее будут переведены все активности по реализации залогового имущества.

— Как скоро это произойдет?

— Это произойдет, когда мы поймем, что наш портал полностью заместил их работу. Сама идея создания собственного портала банка была инициирована в первую очередь самими инвесторами, которым по тем или иным причинам было не очень комфортно работать со сторонними ресурсами. Так был создан некий общий market place, на котором собрана подробная информация по самим активам и их владельцам. Основное отличие от других площадок — глубина информации, которая позволит профессионалу принять решение. Не нужно заходить в «СПАРК» и другие базы данных — можно видеть реализуемое имущество по всей России, рассчитать окупаемость будущей покупки и решить, стоит ли входить в сделку. Еще одна важная составляющая — юридическая поддержка банка для зарегистрированных на портале инвесторов. Во время процедуры банкротства у инвесторов, как показывает практика, возникает большой пул вопросов.

— Для кого в первую очередь работает площадка?

— Достаточно широкая аудитория: юридические лица всех форм и размеров, включая ИП. Основная часть заложенных и выставленных на продажу средств, как уже говорилось, адресована именно бизнесу.

— Кто может быть инвестором, есть ли ограничения?

— Самое главное, чтобы интересант не имел негативной истории — кредитной, криминальной и так далее. Таких мы стараемся отсеивать еще при регистрации. Нужно подписать соглашение о неразглашении, потом мы заявку обрабатываем, и только затем выдаем логин и пароль. По сути, интерес к покупкам заложенных активов не обязывает иметь счет или какой-то иной договор о сотрудничестве. Наш следующий шаг — сформировать в каждом регионе пул профессиональных инвесторов и в дальнейшем общаться с ними уже напрямую.

— Существует ли возможность кредитования?

— Вполне возможно, это достаточно ординарная ситуация. Но это не означает, что банк обязан автоматически предоставить кредит всем, кто желает что-то выкупить. Здесь подход со стандартными принципами кредитования, оценкой платежеспособности и так далее.

— Если должник уже в шаге от банкротства, можно ли ему перекредитоваться, как-то сохранить свой актив — или его гарантированно продадут?

— Знаете, почему у нас так резко сократилось образование просроченной задолженности, о чем мы говорили в самом начале? Не потому, что мы все моментально продаем. Этого удалось достигнуть в первую очередь благодаря тому, что наш блок совместно с коллегами из корпоративного блока включается в работу на ранней стадии, не тогда, когда заемщик уже банкротится, а тогда, когда он еще только начинает испытывать проблемы. И мы стараемся эти проблемы решить. Мы не дожидаемся, когда бизнес уже вот-вот разорится, мы заранее поднимаем этот вопрос и сами предлагаем инструменты урегулирования. Наша миссия не в том, чтобы продать любой ценой, а в том, чтобы помочь удержаться на плаву и эффективно работать дальше.

— Можете ли вы привести примеры погашения задолженности — в тех ситуациях, где дело до банкротства так и не дошло?

— Я бы не стала называть это «погашением» — на данном этапе скорее подходит термин «урегулирование». Такие примеры есть — проблемный актив передается по какому-либо алгоритму третьим лицам, и они начинают его реанимировать.

Показателен пример 2016 года из Алтайского края — ситуация с животноводческим комплексом «Альтаир Агро», который тогда заинтересовал многих. Достаточно хороший пример того, как предприятие, бывшее в глубоком дефолте и фактически уже вставшее, нашло инвестора. Он заинтересовался, предложил лучшую цену на торгах, выкупил активы. На сегодня уже прошел первый забой обновленного стада — благодаря совместным усилиям инвесторов и банка предприятие не продали «на запчасти», а реанимировали, и регион получил немалые плюсы.

— Если дело не дошло даже до просрочки, как вы узнаете о проблемах заемщиков?

— Наверное, не открою тайну, сообщив о том, что мы постоянно мониторим кредитуемые активы, делаем анализ финансового состояния должника. Если на определенном этапе мы выявляем отставание в сроках, дефицит средств на завершение стройки — это уже тревожный сигнал. В дальнейшем мы сами начинаем диалог, и если заемщик дорожит своей репутацией, то, как правило, в большинстве случаев возможность урегулировать вопрос без доведения до банкротства есть.

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