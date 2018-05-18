Каким будет 2018 год для банковской отрасли и удастся ли повторить динамичный рост прошлого года? Какие трансформации проходят в отрасли и на чем делается упор в развитии? Об этом директор регионального центра «Сибирский» Райффайзенбанка АННА ТИХОНОВА рассказала в интервью «КС».

— С какими итогами региональный центр «Сибирский» Райффайзенбанка закончил 2017 год? Довольны ли вы достигнутыми результатами?

— У нас был великолепный 2017 год. Если вкратце, то скажу, что все что мы планировали, удалось осуществить. Мерилом нашего успеха в первую очередь является рентабельность бизнеса. В 2017 году нам удалось обеспечить рост всех основных показателей бизнеса: кредитных портфелей всех направлений, пассивной базы, комиссионных доходов и клиентской базы.

Помимо рентабельности бизнеса, у нас замеряется счастье клиентов и счастье сотрудников. Я убеждена, что только когда все счастливы, можно считать, что банк будет успешным. Эти показатели мы всегда измеряем, сравниваем с рынком и внутри банка, и они тоже выросли за последний год.

— Каковы ваши планы по развитию в 2018 году? На какие показатели вы планируете выйти?

— Год будет сложным. Мы ожидаем скромного роста экономики. Геополитическая ситуация корректирует экономическую среду. Мы уже не первый год наблюдаем тренд на снижение ключевой ставки, и для банковского рынка это происходит впервые. Мы будем работать в условиях низких ставок. Поэтому сейчас важно сосредоточиться на росте клиентской базы и безрисковом доходе. Для этого банкам нужно демонстрировать высококлассный сервис, технологичность и отличный продукт. А ставка на качество должна стать парадигмой.

— Какую роль сегодня в банковском бизнесе играют технологии?

— Банки сегодня — это история про IT. И это важнейший вектор развития. Мы понимаем, что современный банк — это банк, которым можно пользоваться удаленно. Все сервисы для этого должны быть максимально развитыми, современными и вместе с тем простыми для понимания. Поэтому время идти дальше по пути диджитальной трансформации бизнес-модели. Нужно возвращаться в те города, где присутствовали раньше, — это Барнаул, Дальний Восток — и выходить в те города, в которых раньше не были, например, Улан-Удэ. В новых городах стало возможным работать без отделений, в форме удаленного доступа, когда счета открываются онлайн, а курьер на дом привозит карты. Уровень диджитализации, который есть на сегодняшний день, позволяет это сделать. Необходимо быть везде, где есть спрос, и совсем не важно, в каком виде.

— В прошлом году был всплеск прироста темпов по ипотеке. Сейчас уже позиции изменились, темп прироста уже не такой впечатляющий. Какие планы по ипотеке у вас на этот год?

— В 2018 году мы будем сосредоточены на ипотеке и планируем наращивать портфель. В 2017 году в Сибири мы выдали на 65% больше ипотечных кредитов, чем в 2016-м. Это 4,6 млрд рублей ипотечных кредитов. Это космические показатели. Но выдать такой же прирост и в 2018 году просто нереально. На рынке ипотеки произошло определенное насыщение. В период высоких ставок 3–4 года назад сформировался отложенный спрос. И одновременно благодаря особенностям Сибири сильно выросли объемы сданного жилья в этот же период времени. Но из-за высоких ставок продажи тогда встали. И в результате в 2016–2017 годах банки, которые умеют делать ипотеку, смогли показать такие впечатляющие темпы роста.

— Как изменились потребности корпоративных клиентов в Сибири по итогам 2017 года?

— Я отметила бы несколько основных трендов. В течение года мы наблюдали рост инвестиционной активности в среднем бизнесе, активное развитие специальных государственных программ по финансированию субъектов МСП и очень осторожный подход к увеличению объемов банковского финансирования. Кредитный портфель крупного и среднего бизнеса в регионе в сегментах увеличился на 59,4% — до 11,8 млрд руб.

Положительную динамику в течение всего года показывал не только кредитный портфель, но и средства корпоративных клиентов. Например, в РЦ «Сибирский» Райффайзенбанка по итогам 2017 года пассивы в корпоративном блоке выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, в 2017 году можно выделить тенденцию на развитие лизинга и факторинга, которые сделали серьезный рывок. Мы с большим оптимизмом смотрим на развитие этих направлений в следующем году, планируется выделить значительное количество ресурсов для их развития.

— Меняются ли ваши подходы к работе с малым бизнесом?

— По малому и микробизнесу есть рост еще больший, чем по ипотеке. Почти на 80% за последний год вырос объем кредитования малого бизнеса. Я хочу отметить, что для нас малый бизнес — это направление розничного бизнеса. Мы считаем, что для малых предприятий банк, с которым они сотрудничают, должен быть настолько же удобен и быстр, как для розничных клиентов — физлиц. Мы исключаем необходимость лишних тяжеловесных процедур из процесса работы с банком. Ведь предприниматели делают самые простые операции — платежи в налоговые органы, бюджеты и выплаты поставщикам. Все это должно быть очень просто и быстро. Еще одной из причин роста всегда считаются простые и удобные методы кредитования. Например, интересный опыт — кобрендовая карта с METRO для закупок в торговых центрах. В таких картах есть и отсрочка платежа, и кешбэк, как в обычных кредитках для физлиц. Кроме того, бизнесмены работают с инкассацией. Для малого бизнеса объемы денежных средств не настолько большие, чтобы проводить сложные процедуры инкассации. Для этого подойдет специальная карта, для так называемой самоинкассации.

— Существуют ли какие-то новые инструменты работы с физлицами?

— Видя понижение ключевой ставки, клиенты тратят время на перекредитование, ищут лучшие условия, меняют банк. А для людей это всегда лишний стресс и лишняя работа. Нет никакого смысла в таких движениях, когда существуют кредиты со снижающейся ставкой через первый год обслуживания.

— Как меняется премиальное обслуживание, можно ли выделить основные тренды?

— Для нас премиальное обслуживание в Сибири очень важное направление. Я хочу, чтобы в 2018 году это направление получило не менее сильный толчок в развитии, чем ипотека и малый бизнес. Премиум-сегмент очень сильно меняется в ситуации снижения ставок. Хотя ставки по депозитам на практике выше, чем инфляция, но по ощущениям людей она как будто не перекрывает инфляцию. Поэтому клиенты начинают задумываться об альтернативных инструментах. Задачу премиальных менеджеров мы видим в том, чтобы помогать осваивать новые направления сотрудничества с банком, больше узнавать об инвестициях и страховании.

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