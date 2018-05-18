Федеральная антимонопольная служба признала конкурс по выбору регионального оператора ТБО в Новосибирской области (НСО) не соответствующим закону. Поводом для разбирательства стало наличие ряда жалоб от представителей власти и участников рынка мусоропереработки.

Напомним, что конкурс на право быть региональным оператором твердых коммунальных отходов стартовал в Новосибирской области в марте 2018 года, но в день вскрытия конвертов вопросы к документации конкурса возникли у ФАС.

Конкурсная документация вызвала подозрение у граждан Новосибирска из совершенно разных сфер деятельности. В итоге жалобы и просьбы проверить документацию приходили в министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области, а также лично врио губернатора региона Андрею Травникову и прокурору НСО Владимиру Фалилееву.

«Я писала запрос и в правительство НСО, и непосредственно временно исполняющему обязанности губернатора региона Андрею Травникову. Я сделала заключение о том, что конкурсная документация подготовлена наспех, с ошибками, недочетами и грубыми нарушениями законодательства в сфере обращения с отходами, а также антимонопольного законодательства. Но самое главное — конкурсная документация составлена так, что победитель конкурса заранее известен, — пояснила «КС» общественный деятель Надежда Ланцова. — Ответ пришел от Сергея Семки (врио заместителя председателя правительства НСО. — «КС»). Он сообщал, что нарушений нет, и подробно на восьми страницах приводил ссылки на законодательные акты. То есть в ФАС усмотрели нарушения, а в правительстве Новосибирской области решили, что никаких нарушений нет».

Свое внимание обратили на документацию и представители депутатского корпуса Новосибирской области. Депутат Законодательного собрания НСО Вадим Агеенко выступал с критикой конкурсной документации с самого начала объявления торгов. «3 апреля я направил жалобы на конкурсную документацию в УФАС по Новосибирской области и прокурору области, 4 апреля такую же жалобу я направил организатору конкурса (министерство ЖКХ НСО), 10 апреля аналогичная жалоба была направлена мной в ФАС России. 26 апреля на сессии Законодательного собрания я зачитал, а затем направил обращение к врио губернатора НСО Андрею Травникову», — пояснил депутат.

Аналогичные жалобы в правительство поступали и от представителей отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Директор ООО «ЛаТранс» Александр Гуров, по чьей инициативе ФАС и начала проверку, начал бить тревогу, когда понял, что условия конкурса не оставляют шанса выиграть не только его компании, но и многим другим. При этом нет оснований утверждать, что та же компания «ЛаТранс» — непрофессионал на мусорном рынке.

«Я работаю в транспортной организации, которая занимается вывозом бытовых отходов от многоквартирных домов в Новосибирске с 2013 года. У меня все для этого есть: работают водители, грузчики, транспорт. Мною приобретены современные мусоровозы марки Mercedes и Scania, — рассказал «КС» Александр Гуров. — Я хотел принять участие в конкурсном отборе на регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, расширить свой бизнес. Однако изучение конкурсной документации показало, что условия конкурсного отбора не позволяют принимать участие в конкурсе таким организациям, как наша».

«В соответствии с конкурсной документацией требовалось, чтобы полигон был у меня в аренде более 10 лет. Отмечу, что на территории Новосибирской области нет ни одного полигона, который был бы сдан в аренду на такой срок. Как правило, от 11 месяцев до 5 лет», — подчеркнул глава «ЛаТранса».

«На мой взгляд, документация составлена явно в интересах действующего концессионера ООО «Экология Новосибирск», соглашение с которым до сих пор не расторгнуто, а только приостановлено, — заявил «КС» Вадим Агеенко. — Допускаю, что у правительства НСО есть определенные обязательства и договоренности с концессионером, которого оно явно хочет видеть региональным оператором по обращению с отходами в регионе. Отсюда и двухтуровая система проведения конкурса. Во втором этапе конкурса могут участвовать только те операторы, которые способны обработать более 50% ТКО, образовавшегося на территории региона. Все прекрасно понимают, что таким участником может стать только ООО «Экология Новосибирск», у которой есть действующее концессионное соглашение, по которому оно должно будет обрабатывать 800 тыс. тонн мусора, что составляет 86% от всего объема».

Кроме того, в конкурсной документации содержался пункт об обеспечении заявки путем внесения денежных средств в размере 250 миллионов рублей, при этом отсутствовала возможность предоставить банковскую гарантию. В то же время в среднем по России обеспечение заявки в разных регионах компаниям обходится от 1 до 50 миллионов рублей, что в несколько раз меньше, чем предполагалось в Новосибирской области.

«Я понимаю, что это право министерства ЖКХ и энергетики НСО, но считаю, что явно завышенная сумма установлена для того, чтобы отсечь от конкурсного отбора таких предпринимателей, как я», — уверен Александр Гуров.

По сути, организатор конкурса может устанавливать практические любые требования, формально это нигде не закреплено. Обычно нарушения в конкурсах выявляются после их объявления, когда потенциальные участники понимают, что не могут выиграть. Требования конкурсной комиссии министерства ЖКХ и энергетики можно бы было считать законными, если бы под них не подходила только одна компания в Новосибирской области. К тому же, по мнению экспертов, в случае выигрыша в конкурсе региональный оператор получал необоснованно благоприятные условия для ведения своего бизнеса.

«Кроме того, одним из важнейших критериев конкурса было минимальное пороговое значение суммы затрат предполагаемого регионального оператора. Сумму приблизительно в 32 миллиарда рублей считаю завышенной. Её просто необходимо снизить, что также повлияет на снижение тарифа для населения», — отметил собеседник «КС».

32 миллиарда рублей — это сумма стоимости услуг регионального оператора. В конечном итоге она трансформируется в тариф, который будут платить жители Новосибирской области каждый месяц.

«Хочу обратить внимание на значимость этой цифры. Размер приведенной стоимости услуг регионального оператора прямо влияет на размер тарифа на обращение с отходами и затрагивает интересы каждого жителя Новосибирской области. Сейчас тариф составляет от 35 до 40 рублей с человека. Конкурсная комиссия установила такое минимальное значение приведенной стоимости, при котором тариф составил бы 100–110 рублей с человека в месяц. Я считаю, что можно оставить тариф в размере 60–75 рублей с человека, тогда минимальное значение стоимости услуг оператора будет где-то в размере 20–22 миллиардов рублей, — заявил Александр Гуров. — ФАС России согласился с моей жалобой и в части установления в конкурсной документации минимального размера приведенной стоимости услуг регионального оператора».

Также на тарифе для населения отразился бы и другой показатель, заявленный в конкурсной документации. На него обратила внимание Надежда Ланцова, дело касается предполагаемого годового объема твердых коммунальных отходов по всей Новосибирской области. В этом случае цифра была занижена.

«Объем твердых коммунальных отходов был определен в размере 6 347 467 куб. м/год. На самом деле расчетные годовые объемы образования твердых коммунальных отходов по Новосибирской области, согласно актуализированной территориальной схеме, которая размещена на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии, рассчитанные на основании утвержденных департаментом по тарифам нормативам и проведенных сезонных замеров, составляют 9 061 349,3 куб. м/год. Как видите, цифры сильно отличаются, что в свою очередь отражается на тарифах для населения», — заявила Надежда Ланцова.

По факту региональному оператору пришлось бы работать с большим количеством мусора, для этого потребовалось бы больше ресурсов самой выигравшей компании, что также привело бы к фактическому увеличению тарифов. Свои наблюдения госпожа Ланцова предоставила прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву.

«11 апреля я была на приеме у прокурора Новосибирской области Владимира

Фалилеева с письмом аналогичного содержания. Где пояснила, что была нарушена процедура определения объема накопления отходов, а в основу исходных данных территориальной схемы положена недостоверная информация», — пояснила Ланцова.

По ее словам, Владимир Фалилеев направил общественницу к профильным специалистам ведомства, которым она предоставила все расчеты, но ответа пока до сих пор не дождалась.

Напомним, что правительство Новосибирской области не нашло нарушений в конкурсной документации. «Я считаю, что в этой ситуации налицо некомпетентность чиновников правительства Новосибирской области, в частности, министерства ЖКХ, которое за 2,5 года так и не смогло подойти к решению «мусорной проблемы».

С другой стороны, здесь также можно предположить возможное наличие конфликта интересов и коррупционной составляющей», — считает Надежда Ланцова.

По мнению Вадима Агеенко, вопрос, вероятно, не в некомпетентности, а в попытке исполнительной власти использовать свое положение. «Думаю, это беда нашего правительства, которое, на мой взгляд, пытается трактовать федеральные законы и постановления правительства так, как им удобнее, и часто не прислушивается к мнению депутатов, экспертов и общественности. Почему-то наше правительство уверовало, что только у них работают грамотные специалисты, но это далеко не так», — посетовал Агеенко.

В то же время у непосредственного участника рынка не осталось сомнений, что документация разработана специально для того, чтобы создать максимально благоприятные условия для какой-то конкретной организации.

«Считаю, что такая документация сделана под какую-то одну компанию, которая должна была пойти на конкурс и стать региональным оператором, я и обратился в ФАС России», — заявил Александр Гуров.

ФАС России отреагировала на эту жалобу. С 3 по 11 мая в Москве шло разбирательство, в результате которого антимонопольная служба выдала предписание министерству ЖКХ и энергетики НСО (имеется в распоряжении редакции): вернуть заявки, поданные на участие в конкурсе, вернуть задатки, внесенные для участия в конкурсе, внести изменения в конкурсную документацию о проведении конкурсного отбора регионального оператора, установить новые дату и время приема заявок на участие в конкурсе, установить новые дату и время проведения конкурса.

В настоящий момент у всех заинтересованных есть возможность повлиять на формирование условий следующего конкурса. Но, судя по разрозненности некоторых доводов противников конкурса, можно сделать вывод, что среди них нет необходимой координации для продавливания своих интересов.

«КС» будет следить за развитием ситуации.

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