Сразу два мероприятия ограничат движение автомобилей в центре Новосибирска 20 мая

В мэрии Новосибирска предупредили о планируемых на воскресенье 20 мая перекрытиях дорог для автомобилистов в центре Новосибирска. Это связано с проведение Всероссийского полумарафона «ЗаБег» и традиционного крестного хода от Вознесенского кафедрального собора до собора Александра Невского.

В грядущее воскресенье 20 мая в Новосибирске с 9:00 до 19:00 будет проходить Всероссийский полумарафон «ЗаБег», для проведения которого будет введено временное ограничение движения автомобилей на правом берегу города.

Согласно постановлению мэрии, с 9:00 19 мая до 18:00 20 мая закрывается движение транспорта по дороге от ул. Кирова до дома № 27 ст. 2 на ул. Кирова. В день проведения спортивного мероприятия 20 мая с 9:00 до 18:00 будет закрыт проезд автомобилей на участках:

— по ул. Кирова — на участке от ул. Восход до ул. Каменской;

— по Октябрьской магистрали — на участке от ул. Каменской до ул. Серебренниковской;

— по нечетной стороне Октябрьской магистрали — от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Сакко и Ванцетти — на участке от ул. Кирова до ул. Московской;

— по ул. Шевченко — на участке от ул. Кирова до ул. Московской;

— по ул. Каменской — на участке от Октябрьской магистрали до ул. Коммунистической;

— по ул. Коммунистической — на участке от ул. Каменской до ул. Семьи Шамшиных;

— на участке от Октябрьской магистрали до ул. Ипподромской вдоль здания № 4 на Октябрьской магистрали;

— по ул. Шевченко на участке от ул. Кирова до дома № 21 стр. на ул. Садовой;

— по ул. Маяковского на участке от ул. Кирова до ул. Нижегородской;

— по ул. Сакко и Ванцетти на участке от ул. Кирова до ул. Нижегородской.

Кроме того, с 9:00 19 мая до 18:00 20 мая будет исключена парковка у здания ГПНТБ.

Так же 20 мая в Новосибирске пройдет традиционный крестный ход от Вознесенского кафедрального собора до собора Александра Невского в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры. Для мероприятия мэрия Новосибирска ввела временное ограничение проезда автомобилей на следующих участках:

С 11:00 до 12:40:

— по ул. Советской — от ул. Достоевского до ул. Гоголя;

— по ул. Гоголя — от ул. Челюскинцев до Красного проспекта.

С 12:00 до 14:00:

— по Красному проспекту, от ул. Гоголя до ул. Советской;

— по Октябрьской магистрали, от Красного проспекта до ул. Кирова;

— по нечетной стороне ул. Кирова, от Октябрьской магистрали до ул. Восход.

С 13:00 до 15:00:

— по ул. Советской, от Красного проспекта до ул. Спартака.

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