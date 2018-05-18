Как стало известно «КС», автокомплекс на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Объединения в Новосибирске обрел нового владельца. На площадке общей площадью более 10000 кв.м будет запущен многопрофильный торговый центр Grand Shop.

Группу дилерских центров на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Объединения можно считать одним из первых масштабных проектов в сфере новосибирского автобизнеса. На месте бывшей автобазы были построены современные на тот момент дилерские центры всемирно известных брендов. Построенный и открытый компанией «Автолэнд-Сибирь» автокомплекс общей площадью 10 862,4 кв. м на участке в 2,7 га изначально включал в себя дилерские центры Jaguar, Land Rover, Ford, Volvo, Mazda, Mitsubishi, Hyundai. Однако в условиях кризиса 2009–2010 годов компания «Автолэнд-Сибирь», на тот момент являвшаяся крупнейшим дилером Новосибирска, столкнулась с серьезными финансовыми проблемами и уже в 2010 году была признана банкротом. Дилерские договоры с каждым из восьми автопроизводителей были расторгнуты еще осенью 2009 года. Имущество компании перешло в руки основного кредитора — Балтийского Банка, который тут же перепродал его структурам, связанным с МДМ Банком. Последний передал автокомплекс во временное управление ГК «СЛК-Моторс». Ей удалось вернуть на площадку бренды Mitsubishi, Ford, Volvo, Hyundai, а в 2012 году разместить в одном из салонов также и «АвтоВАЗ». В итоге «СЛК-Моторс» продержался полным составом брендов в помещениях бывшего «Автолэнда» на протяжении более двух лет, после чего также закрылся. С 2013 по 2018 год площадка находилась без движения.

Примечательно, что еще в 2013 году она была выставлена на продажу за 300 млн рублей, но за эти годы так и не нашла покупателя. По мнению участников рынка, это было обусловлено не только качеством строительства объектов и их текущим состоянием, требующим капитальной реконструкции, но и особенностями их документального оформления. Вместе с тем, в текущем году разговоры о продаже площадке вышли на новый виток, и в автомобильных кругах эта тема стала активно обсуждаться.

Как выяснил «КС», после продажи «МДМ Банка» «БИНБАНКу», автокомплекс перешел в собственность последнему. Напомним, что сам «БИНБАНК» принадлежит Банку России и в настоящее время объединяется с банком «Открытие». В самом банке не смогли прокомментировать «КС» ситуацию с продажей автокомплекса, посоветовав обратиться в головной офис «БИНБАНКа» по работе с непрофильными активами.

В настоящее время на объекте продолжаются строительные работы, однако уже висит вывеска «торговый центр Grand Shop». Согласно размещенному объявлению, торговое помещение сдается под продукты, кафе, пиццерию, пекарню и т. д. Связаться с собственником площадки не удалось. Представитель управляющей компании объекта от комментариев отказался.

«КС» будет следить за дальнейшим развитием ситуации.

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