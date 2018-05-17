7 мая по собственному желанию уволился заместитель главы администрации Советского района по организационной работе Игорь Цеханович.

Игорь Цеханович покинул администрацию района по собственному желанию 7 мая. 8 мая должность заместителя главы Советского района по организационной работе заняла Наталья Киселева. Наталья Киселева возглавляла отдел по делам молодежи, культуре и спорту в администрации Советского района. Новая заместитель главы администрации Советского района будет курировать свой бывший отдел, отдел по связям с общественностью, а также организационно-правовой отдел.

Игорь Цеханович работал заместителем главы Советского района с 2013 года. В 2015 году он исполнял обязанности главы района, ввиду перехода Валерия Шварцкоппа на должность вице-мэра Новосибирска.

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