Выставка художественных работ пациентов Городского гематологического центра, приуроченная к 85-летию Городской клинической больницы № 2, откроется в Краеведческом музее Новосибирска 18 мая.

Экспозиция получила название «Окно». Сто работ, созданные пациентами Городского гематологического центра, выполнены в разных техниках: акварель, пастель, графика. «Для коллектива и пациентов больницы выставка имеет особое значение. Мы подошли к 85-летнему юбилею профессионально подготовленными к решению самых сложных задач в области современной онкогематологии. Однако достичь успеха в лечении невозможно без мотивации пациента к выздоровлению, его психологического комфорта, удовлетворенности в будущем. А какие уникальные таланты раскрываются в наших пациентах! Это помогает им найти себя – понять, что действительно важно, что вдохновляет, радует, ради чего хочется жить», — отмечает главный врач ГБУЗ НСО ГКБ №2, заслуженный врач РФ, профессор Любовь Шпагина.

Как отмечают организаторы, выставка стала возможна благодаря деятельности Службы социально-психологической реабилитации в Городском гематологическом центре, основанной в 2010 году по инициативе частного образовательного учреждения культурно-образовательного центра «Свеча» в целях организации психологической поддержки детей и взрослых, длительно находящихся в условиях стационарного противоопухолевого лечения. «Проект полностью соответствует общим задачам центра – осмысленному преобразованию мира, развитию духовного потенциала и формированию социальной нормы гуманного отношения к человеку», — пояснила учредитель центра «Свеча» Марина Сергеева. Напомним, что «Свеча» более 20 лет реализует программы системной психологической помощи в Детском гематологическом отделении Новосибирской центральной районной больницы, Больнице скорой медицинской помощи №3, Детской городской клинической больнице №1 и других лечебных учреждениях.

По мнению организаторов, выставка «Окно» призвана разрушить невидимую стену, отделяющую пациентов от остального мира, и привлечь внимание к эффективному взаимодействию частной инициативы и государственных медицинских структур. Благодаря поддержке и участию министерства здравоохранения Новосибирской области, руководства ГБУЗ НСО «Городской клинической больницы №2», Городского гематологического центра общественная инициатива по созданию службы психологической помощи стала частью системного подхода к лечению пациентов с заболеваниями крови.

Как отмечают организаторы, открытие выставки состоится 18 мая в 15:00 в Краеведческом музее Новосибирска. Выставка будет открыта для посещений до 18 июня.

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