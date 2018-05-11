11 мая на новосибирской багерной насосной ТЭЦ-5 завершились испытания защищенной автоматизированной системы управления.

Новая АСУ ТП была разработана тремя российскими компаниями, две из которых – соучредители «Национальной платформы промышленной автоматизации». Программно-аппаратный комплекс создавался силами «Модульных систем Торнадо», а технический комплекс защиты от киберугроз – продукт ГК InfoWatch. Программное обеспечение создавалось ООО «АСП Лабс».

Пилотной площадкой системы была выбрана новосибирская ТЭЦ-5. Между тем, стендовые испытание на совместимость АСУ ТП «Торнадо-N» (эта система работает на ТЭЦ-5) с комплексом InfoWatch ASAP дали положительный результат еще в декабре 2016 года. Сейчас испытания прошли и на реальном объекте. Система позволяет анализировать весь сетевой трафик, сигнализировать о появлении каких-либо чужеродных, несанкционированных сообщений, изменений в сетевом поведении, структуре трафика.

По словам директора компании «Модульные Системы Торнадо» Олега Сердюкова, система сейчас функционирует в демонстрационном режиме. После завершения проекта всем заказчикам компании будет предложено модернизировать системы АСУ ТП. Также защищенная АСУ ТП от российских производителей будет доступна и для других предприятий энергетики и промышленности.

Специализированный программно-аппаратный комплекс InfoWatch ASAP предназначен для обнаружения и предотвращения атак, направленных на информационную инфраструктуру систем автоматического управления производственными и технологическими процессами. Комплекс доработан и интегрирован в структуру программно-технического комплекса «Торнадо-N», который производится в Новосибирске компанией «Модульные Системы Торнадо» и позволяет в реальном времени управлять технологическими процессами предприятия. InfoWatch ASAP работает на оборудовании IPC Gridex, также разработанного в компании, а сетевую инфраструктуру обеспечивает еще один участник НППА – новосибирский завод «Элтекс».

Актуальность этому вопросу добавляет также вступивший в силу с 1 января Федеральный закон №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Согласно ему, все объекты топливно-энергетического комплекса, имеющие АСУ, должны выполнить ряд требований в области безопасности. В связи с этим уже внесены поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс в части ответственности за несоблюдение норм.

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