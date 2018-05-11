Больше 20 готовых площадок для предприятий предложат инвесторам в Новосибирской области

По поручению главы Новосибирской области Андрея Травникова состоялось заседание рабочей группы по разработке Стратегии социально-экономического развития (СЭР) Новосибирской области по вопросам стратегического развития города Новосибирска, формирования Новосибирской агломерации и реализации транспортно-логистического потенциала региона.

Начальник управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска Игорь Лукьяненко рассказал, что тема агломерации находится на контроле не только областного правительства, но и в федеральной повестке. По его словам Новосибирская область — один из лидеров в разработке документации по развитию агломерации в стране.

«Те документы, которые у нас уже разработаны или находятся в разработке, по сути, пилотные для Российской Федерации, — объяснил Лукьяненко. — Такие разработки как комплексная транспортная схема есть, наверное, только в НСО. Это документы высокого качества и уровня проработки. Это позволит грамотно планировать развитие агломерации в области и избежать негативных тенденций».

В качестве примера он сообщил о двух проектах. Прежде всего, это проект исследовательской работы по производственно-строительным кластерам по искитимско — бердской зоне. Это сложившаяся группа производственных предприятий производственных и добывающих предприятий, которая обслуживает строительную отрасль.

«Мы посмотрели, каким образом эта территория будет развиваться дальше с учётом биологических и экологических условий. Определили площадки, на которых в перспективе можно разместить новые предприятия. Уже сделаны паспорта 25 площадок. Затем их передали в агентство инвестиционного развития НСО для предложения инвесторам. Это тот случай, когда не сам инвестор ищет возможность для размещения своих предприятий, а готовится пакет документов с анализом техусловий и возможностями этой площадки, — рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска.

Отметим, что в заседании рабочей группы участвовали представители правительства Новосибирской области, эксперты, общественники обсудят подготовку агломерационных проектов в Новосибирской области, основные результаты подготовки Комплексной транспортной схемы Новосибирской агломерации, градостроительные аспекты формирования строительно-производственной зоны Новосибирской агломерации и другие темы.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.