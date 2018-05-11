Строительство предприятия ГК «Обувь России» в поселке Линево стартует уже в октябре 2018 года. Об этом сообщил глава посёлка Яков Ландайс этом 11 мая в ходе заседания рабочей группы разработке стратегии социально-экономического развития Новосибирской области.

Напомним, что рабочий поселок Линёво вошел в территорию опережающего экономического развития (ТОСЭР). Первым инвестором может стать предприятие по производству обуви. В ходе заседания рабочей группы разработке стратегии социально-экономического развития Новосибирской области рассказал глава посёлка Яков Ландайс отметил, что деньги из бюджета используют для строительства необходимой инвестору инфраструктуры.

Яков Ландайс подчеркнул, что программу, проставленную в Москве, разрабатывали исходя из анализа имеющихся ресурсов. «Мы знаем, что сейчас у нас 21% работающих граждан выезжает за пределы посёлка. Мы провели социальный опрос и узнали, что жителей в первую очередь волнует наличие рабочих мест, благоустройство и мест для отдыха. Мы защитили свою программу в Москве и получили статус ТОСЭР. Также мы нашли поддержку в области. Буквально на апрельской сессии депутаты заксобрания внесли изменения в бюджет: Линёво выделили дополнительные средства. Сейчас мы вплотную работаем с инвесторами. Уже есть заявление о том, что инвестор заходит в этом году летом. На деньги, которые мы получаем, мы проведем инфраструктуру к точкам , где инвестор будет вести строительство. Где-то в октябре мы увидим первое строительство, — сообщил глава Линёво.

Напомним, что в рамках заседания участники рабочей группы также обсудили реализацию транспортно-логистического потенциала региона: как в идеале будет выглядеть реализация этих проектов.

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