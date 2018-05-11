19 мая в музейную ночь в Краеведческом музее откроется выставка моих фотографий «Свои люди». Подборку из полутора сотен лиц составил куратор проекта — директор Сибирского филиала ГЦСИ Вячеслав Мизин.

Мне повезло, за 20 лет в профессии я, интервьюер, многих краеугольных записал на диктофон, ещё больше их слов занёс на подкорку. В сотнях бесед чаще говорили о профильном: с финансистами — о деньгах, с художниками — о картинах, с академиками — об открытиях. Так и подмывало перетасовать, сбиться с такта. Формат не благоволил, времени вечно не хватало. Формат интервью не годится для откровений. Скорее он «заточен» на заранее подготовленные заявления.

Удивительную правду может обнажить только беседа. Без неравенства знающего и берущего, без маячащего вдалеке строгого начальства, без ограничений по объёму и глубине. Диалог требует доверия. Разговор по душам сродни прорисовке эскиза. Штрих за штрихом приближаешься к узнаванию. А потом, перешагнув черту реализма, тянешься к правде, помноженной на коэффициент восприятия.

Этот проект – не вполне фотографический, он на стыке искусства и журналистики. Он о том, как в Новосибирске выросли, оказались, задержались, осели действительно лучшие. Система вычленения значимых для города персон — несовершенна, субъективна. В этом вопросе ни у кого и не может быть решающего слова. У каждого список свой. А в этом проекте и вовсе верховенство за графическим началом – кто лучше «вышел». Открыв их для себя, мне хочется предъявить их миру.

Я вечно чувствую себя первооткрывателем. Школьником еще влез в «шкуру» пионера рекламного рынка – оформлял письма потенциальным партнерам «Сибирской ярмарки». Собирал замки для ригелей – и казалось, что на мне держится новосибирская розница. Преподавал гуманитарные дисциплины в институте и в школе, сам еще не получив первого в своей жизни диплома – причем, технаря! Студенты прислушивались и уверяли, что я, Антон Игоревич, открыл им глаза на мировую культуру. Я не признавался, что мы открываем глаза вместе… На радио я вел ночное шоу и, источая флюиды открытого и обаятельного парня, учился общаться с незнакомыми людьми. В статусе креативного директора создавал «вкусные» проекты, которым не суждено было «выстрелить» в кризис. И учился «консервировать» вдохновение. Сегодня все пригодилось. Чем больше «случайных» элементов, тем легче сложить профессиональный паззл.

В покое мы пристегнуты разными часовыми поясами. А в движении оказываемся рядом. Во Франкфурте мне помогала случайно встреченная госпожа Фон Кнопф. Статная немка начала наше знакомство с вопроса на чистом русском: «Ты из Новосибирска?» Оказалось, она организовывала у нас выставку Хорста Янссена от имени Дойче Банка. В Амстердаме высоченный нидерландец дал мне значимую скидку на бронзового броненосца «за ваш снег». Он не жалел, а завидовал. В древнем городе Хампи столичный парень Арджун, помогая взбираться перед рассветом на самую высокую точку, живописал мне объединяющие мотивы родного Дели и Питера. И тут же торопливо добавлял: «И в Сибири наверняка можно увидеть будущее через века, надо только уметь смотреть поверх огней». В поселке Чадан рокер Альберт Кувезин, садясь за руль, сказал мне, что не уезжает из Тувы, потому что только на родине человек выше условностей. Он способен на суше гнать по ветру, как парусник. А может остановиться, бросить транспортное средство и затеряться в степи. «Степь у каждого своя, твоя – в Новосибирске», — добавил музыкант.

Ничего такого я бы ни за что не узнал, если бы на моей шее не было универсального «пропуска» — фотокамеры. Я, снабженный стеклом, не человек скорее, а комфортное зеркало. С которым стоит говорить «по душам» — без сомнения, я не пророню ни одного звука о нашем общем секрете…. Кроме звука затвора.

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