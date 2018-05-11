Резервировать землю для строительств дорог будут в Новосибирской области

11 мая по поручению врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова прошло заседание рабочей группы по разработке Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области по вопросам стратегического развития города Новосибирска, формирования Новосибирской агломерации и реализации транспортно-логистического потенциала региона.

Вопрос по транспортной схеме стал одним из главных. В ходе совещания его участникам рассказали, как в идеале будет выглядеть реализация проектов. Это скоростные железнодорожные магистрали, социальное такси, городская электричка и скоростной трамвай. Между тем, строительство третей линии метро эксперты назвали «оптимистичным вариантом», хотя развитие двух существующих линий все-таки планируется.

«Что касается транспортной схемы, то это очень большая и серьёзная работа. Эта схема, которая позволит нам разместить транспортные коридоры, спланировать работы по улично-дорожной сети, обозначить красные линии и зарезервировать территорию, чтобы в дальнейшем исключить их не профильное использование. То есть землепользование, при котором в дальнейшем придётся эти участки выкупать, — сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска Игорь Лукьяненко.

Он также рассказал, что в работе используется математическая модель, которая просчитывает размещение инфраструктурных объектов. Эту схему уже применяли ранее: при рассмотрении размещения четвёртого моста.

Эксперты подчеркнули, что важнейшим аспектом является развитие пассажирского транспорта. В идеальном варианте Новосибирскую область ждёт строительство скоростных железнодорожных магистралей, связывающих Новосибирск с Омском, Новокузнецком, Барнаулом и Красноярском. Необходимо строительство автостанций, оптимизация маршрутной сети, развитие социального такси и других бизнес-схем, позволяющих перераспределить пассажирский поток в сторону общественного транспорта.

В планы входит и строительство городского железнодорожного сообщения «Городская электричка». В планах развитие метрополитена: Дзержинской линии до станции «Молодежная», Ленинской линии до станции «Южная» и до станции «Авиационная» с северной стороны. Строительство третьей линии метро рассматривается как самый оптимистичный вариант. Кроме того, обсуждается идея развития скоростного трамвая.

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