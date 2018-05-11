Верховный суд вынес решение по делу экс-главы управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска

Верховный суд РФ оставил без удовлетворение просьбу стороны защиты бывшего начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Светланы Стыниной о переносе рассмотрения дела в другой регион. Такая информация содержится в карточке производства на сайте суда.

Накануне в Верховном суде РФ прошло заседание по делу бывшей чиновницы мэрии Новосибирска Светланы Стыниной, обвиняемой в хищении муниципальных квартир. Ходатайство о передаче дела в другой субъект федерации было зарегистрировано в Верховном суде еще в конце декабря, когда защита Стыниной заявила о «недоверии всему составу суда Новосибирской области». Передано же судье дело 25 апреля, и 10 мая, когда состоялись слушания, суд постановил оставить заявление без удовлетворения. В частности, в опубликованном документе говорится, что доводы о необходимости территориального переноса рассмотрения дела не основаны на фактических данных, а адвокатские суждения носят произвольный характер. Суд подчеркнул, что защита обвиняемой не привела факты, которые бы свидетельствовали о том, что «судьи г. Новосибирска и Новосибирской области, в том числе судьи Центрального районного суда г. Новосибирска, не способны объективно и беспристрастно рассмотреть уголовное дело».

Напомним, что не так давно уголовное дело в отношении Светланы Стыниной и ее заместителя Андрея Гудченко поступило для рассмотрения по существу в Центральный райсуд Новосибирска.

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