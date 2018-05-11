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Карелин возглавит штаб кандидата от ЕР на губернаторских выборах в Новосибирской области
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«Сибсельмаш» выставит на торги имущество на 440 млн рублей
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Выставка художественных работ пациентов Городского гематологического центра откроется в новосибирском Краеведческом музее
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Больше 20 готовых площадок для предприятий предложат инвесторам в Новосибирской области
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«Обувной» инвестор начнет строительство в посёлке Линёво Новосибирской области
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Верховный суд вынес решение по делу экс-главы управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска
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Резервировать землю для строительств дорог будут в Новосибирской области
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Соучредителя новосибирской компании «СтройМастер» назвали «Антистроителем года»
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Более 21 тысячи нарушений пожарной безопасности обнаружено в результате проверок на объектах массового пребыванием людей
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Александр Усс сделал назначение на пост первого вице-премьера красноярского правительства
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Суд оправдал бизнесмена, которого обвиняли в подготовке к убийству бывшего чиновника мэрии Новосибирска
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Анатолий Локоть возглавил апрельский медиарейтинг мэров
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В новосибирском избиркоме рассказали о своих доходах
Заместитель директора ГПНТБ СО РАН
директор компании BeEvent
Управляющий партнер юридической компании «Щит»
директор компании BeEvent
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