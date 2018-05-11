Как сообщается на сайте прокуратуры Новосибирской области, после проверок пожарной безопасности объектов массового пребывания людей в Сибирском федеральном округе с привлечением специалистов МЧС России проведены было обнаружено более 21 тысячи нарушений законодательства.

Отмечается, что проверки были проведены более чем в 4 400 объектах и на почти каждом из них были выявлены нарушения требований законодательства. В помещениях многих ТЦ, объектов культуры и спорта отсутствовали эвакуационные выходы, также не было первичных средств пожаротушения. Двери эвакуационных выходов же не были обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.

Источник приводит в пример ТЦ «Аврора» в Кемерове, где были найдены многочисленные нарушения. В частности, отсутствовал внутренний противопожарный водопровод, не выполнены эвакуационные выходы с 1 по 4 этаж, отсутствуют вторые эвакуационные выходы на 3, 4 этажах и из помещения игровой комнаты. Нарушения не были устранены и с 6 апреля работа ТЦ приостановлена.

Также приостановил свою работу ТРЦ «Изумрудный город» в Томске, где было обнаружено более 100 нарушений. Многие здания ТРЦ и вовсе, согласно проектной документации имели иное целевое назначение. Среди них: ТЦ «Мама-Мебель» в Новокузнецке, значившийся как гаражный комплекс, ТРЦ «Первомайский», где на 4-м этаже вместо запроектированного бильярдного клуба размещены детские развлекательные зоны и кафе, а в подвальном помещении вместо запроектированной закрытой автостоянки размещен магазин бытовой техники.

Кроме того, сообщается, что повсеместно не исполняются предпринимателями требования законодательства о пожарной безопасности в работающих детских развлекательных центрах. В частности, в Омской области в ТРЦ «Космополис. Город Героев» отсутствовала пожарная сигнализация, а также система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

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