Соучредителя новосибирской компании «СтройМастер» назвали «Антистроителем года»

Дольщики «Дома на Плановой» в Новосибирске решили учредить народную награду «Антистроитель года» и наградить ею соучредителя строительного холдинга «СтройМастер» Евгения Коновалова.

В Новосибирске по инициативе группы дольщиков ЖК «Нарымский квартал», застройщиком которого является крупный холдинг «СтройМастер», появилась народная награда «Антистроитель года». Первым ее 11 мая получил, как пояснила представитель группы Юлия Злобинская, соучредитель СК «СтройМастер» Евгений Коновалов, который одновременно также является депутатом заксобрания Новосибирской области.

Такое звание дольщики присудили Коновалову за затянутое строительство 22-23 секции ЖК «Нарымский квартал», который также зовется «Домом на Плановой». «Мы заключили договор с Евгением Коноваловым ещё в 2013 году. Сдача наших секций была назначена на июнь 2017 года. Но в июне 2017 года секции сданы не были. Инвесторам было предложено подписать доп. соглашение со сроком сдачи в ноябре 2018 года. По факту на сегодняшний день секции имеют 3 этажа каркаса и очевидно, что секции к указанному сроку сданы не будут, несмотря на то, что представитель холдинга «Строймастер» в присутствии СМИ в начале ноября 2017 года перед камерой обещал, что к концу февраля 2018 года будет возведено 100 % каркаса. Исходя из вышесказанного мы, участники долевого строительства ЖК «Дома на Плановой» делаем вывод, что наши секции фактически не на что строить», — говорится в письме дольщиков.

Тем временем, дольщики отмечают, ссылаясь на менеджеров компании, что в секциях проданы все квартиры, и задаются вопросом, куда ушли деньги от продаж. Компания уже пыталась найти подрядчиков, которые бы могли продолжать строительство по бартеру, но безуспешно. Юлия Злобинская в беседе с корреспондентом «КС» рассказала, что на состоявшейся сегодня «церемонии награждения» у офиса застройщика по ул. Галащука присутствовало около 35 дольщиков, но сам Коновалов так и не вышел к ним, однако, по словам собеседника, через своих представителей обещал провести встречу с дольщиками до конца мая.

Как следует из описания объекта на сайте «СтройМастера», общая жилая площадь «Дома на Плановой» составляет около 120 тыс. кв. м. На этой площади появится порядка 1,5 тыс. квартир, то есть более тысячи семей сейчас ждут своего жилья в ЖК.

Ранее «КС» писал, что застройщик задолжал АО «СИБЭКО» 35 млн рублей. Тогда энергокомпания грозила не подключить строящиеся дома к системе теплоснабжения. «СИБЭКО» также обращалось в арбитраж с требованием банкротства строителей. На сегодня из материалов дела известно, что за время рассмотрения дела были приняты еще несколько заявлений о вступлении в дело о банкротстве. Очередное заседание пройдет 30 мая.

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