Анатолий Локоть возглавил апрельский медиарейтинг мэров

Новосибирский градоначальник Анатолий Локоть возглавил апрельский медиарейтинг глав субъектов Сибирского федерального округа.

«Медиалогия» опубликовала апрельский рейтинг Сибирских глав городов. Анатолий Локоть лидирует в данном рейтинге с показателем МедиаИндекса 19 637. Напомним, что в мартовском рейтинге «Медиалогии» глава столицы Сибирь был вторым. В апреле второе место заняла мэр Омска Оксана Фадина, с показателем 11 269. В марте Оксана Фадина была третьей. Лидировавший в марте Кемеровский мэр Илья Середюк в апреле замкнул тройку рейтинга с показателей МедиаИндекса 8 338,5.

«Медиалогия» отмечает, что главным событием прошедшего месяца с участием первого лица Новосибирска Анатолия Локтя, являющийся первым секретарем областного комитета КПРФ, стало заявление о готовности принять участие в выборах губернатора Новосибирской области в сентябре 2018 года при условии поддержки общественности.

Напомним, МедиаИндекс – это показатель, отражающий качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Величина Медиаиндекса зависит от цитируемости СМИ, наличия позитива или негатива, размера и места выхода публикации и других показателей. Медиаиндекс компании или персоны за период рассчитывается как сумма индексов объекта в каждом отдельном сообщении. Значение Медиаиндекса в сообщении колеблется от -1000 до 1 000 пунктов для одного сообщения.

В рассматриваемый рейтинг вошли действующие главы столиц и главы администраций столиц субъектов Сибирского федерального округа. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 44 500 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

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