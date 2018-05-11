В новосибирском избиркоме рассказали о своих доходах

В пятницу, 11 мая Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия опубликовала сведения о доходах своего руководства за 2017 год. Документ размещен на сайте комиссии.

Председатель избирательной комиссии Новосибирска Тамара Краткая в 2017 году заработала 2,14 млн рублей, что меньше почти на 700 тыс. рублей, чем в 2016 году. Из недвижимости в собственности у нее есть квартира площадью 64,2 кв. м и земельный участок на 884 кв. м. Передвигается глава горизбиркома на Mitsubishi ASX20.

Доходы заместителя Тамары Краткой Андрея Голомазова составили почти 2 млн рублей, а его супруги — 1,84 млн рублей. У зампреда комиссии три квартиры 44,9 кв. м, 62,9 кв. м и 56,3 кв. м, а также два земельных участка площадью 5 и 6 соток. В автопарке Голомазова автомобиль Renault Koleos.

Наконец, секретарь горизбиркома Наталья Кошкина внесла в декларацию 1,24 млн рублей, а ее супруг — 426,68 тыс. рублей. Кошкина вместе с супругом проживает в квартире, площадь которой составляет 57,8 кв. м. В документе указано, что секретарь комиссии автомобиля не имеет. Ее супруг владеет автомобилем Ford Focus.

В начале мая сведениями о своих доходах поделилось руководство регионального управления СК РФ. Ознакомиться с информацией можно по ссылке.

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