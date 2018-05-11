Глава района в Красноярском крае отправится в СИЗО

Железнодорожный районный суд Красноярска удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца главу Богучанского района Александра Бахтина, сообщила 11 мая пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Два месяца проведет в СИЗО глава Богучанского района Красноярского края Александр Бахтин, подозреваемый в получении взятки в 1 млн рублей от предпринимателя при строительстве детского сада на 190 мест в поселке Ангарский Богучанского района. Правоохранители также сообщали, что Бахтин вымогал взятки у строительных фирм, выигравших муниципальные подряды. От подрядных работ глава района получал до 10% от стоимости госконтрактов, и общий размер полученных взяток оценивается в несколько миллионов, но не уточняется, сколько именно.

Александр Бахтин был задержан 9 мая. После обысков в его доме и на работе в селе Богучаны глава муниципалитета был доставлен вертолетом в Красноярск, где и проходят слушания по его делу, которое возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы.

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