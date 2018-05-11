Сергей Цивилев поставил перед кузбасскими властями задачу «вернуть» доверие людей

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев прокомментировал опубликованные накануне новости о своем выдвижении на выборы главы региона в сентябре текущего года.

Принятое решение об участие в выборах губернатора Кемеровской области от партии «Единая Россия» врио главы Кузбасса Сергей Цивилев назвал важным для себя и подчеркнул, что выдвигаться от какой-либо другой партии он «попросту не имел морального права».

««Единая Россия» — это ведущая политическая сила в нашей стране. Это партия, лидером которой является президент нашей страны Владимир Путин, назначивший меня на должность исполняющего обязанности главы региона. Считаю, что выдвигаться на выборы от какой-либо иной политической силы я попросту не имел морального права», — написал врио губернатора на своей официальной странице ВКонтакте, которая начала работать 1 мая.

Сергей Цивилев отметил, что теперь перед региональными властями стоит задача завоевать — а «местами и вернуть доверие людей». Стоит сказать, что ранее врио уже поднимал вопрос о недоверии кузбассовцев к власти, встречаясь с депутатами Госдумы от региона. Тогда он попросил парламентариев плотнее работать с населением.

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