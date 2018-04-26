Кто будет главой Новосибирского района?

27 апреля состоятся выборы главы Новосибирского района Новосибирской области. По информации «КС» беспрецедентно скандальная предвыборная ситуация в районе привлекла внимание почти всех вышестоящих уровней власти, включая полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

На пост главы Новосибирского района, помимо действующего руководителя Василия Борматова, претендуют замминистра сельского хозяйства региона Александр Соболевский, генерал-лейтенант полиции в отставке Виталий Яковлев и бывший глава областного исполкома «Единой России» Сергей Субботин.

По сведениям «КС», ситуация в Новосибирском районе Новосибирской области находится в поле зрения как региональных, так и федеральных властных структур. В частности, по информации источников «КС» полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло крайне негативно относится к возможному избранию Василия Борматова главой Новосибирского района. Полпред держит вопрос о выборах на личном контроле, в том числе и располагая информацией правоохранительных органов. Источники предполагают, что речь может идти о возбуждении уголовного дела в отношении действующего руководства района.

В течение ряда лет территория Новосибирского района была местом многочисленных политических и хозяйственных конфликтов. На фоне жалоб и протестов местных жителей 61-летний Василий Борматов прилагает усилия обеспечить своё переизбрание, договорившись с единороссами в составе районного совета. 26 апреля появилась информация о том, что фракция «ЕР» совета депутатов Новосибирского района собралась поддержать Борматова на выборах главы администрации.

По словам главы Новосибирского регионального отделения «Единой России» Валерия Ильенко решение политсовета и районного отделения фракции об этом является грубо нелегитимным. Ильенко констатирует, что решение фракции оформлено с нарушением устава – в частности, оно подписано лишь одним из депутатов, а не руководителем депутатского объединения.

Кроме того, районные единороссы грубо нарушили закон, который запрещает оказывать давление на конкурсную комиссию, производящую оценку и отбор кандидатов на пост главы района. По словам Ильенко районный политсовет был вправе оглашать свою позицию только после завершения работы комиссии.

Завтрашнее голосование по кандидатуре главы района, фактически, покажет, готова ли группа депутатов, чьей поддержкой пытается заручиться Борматов, пойти на прямой конфликт с областной и федеральной властью и с региональной партийной организацией. При этом наблюдатели, отмечая остроту, которую уже набрало противостояние в районе, в любом случае пессимистично оценивают личные перспективы Борматова. «Он уже никогда не сможет нормально работать на этой должности, после того, как противопоставил себя всем тем, чьим мнением он решил пренебречь, правдами и неправдами продвигая свою кандидатуру»: так оценил ситуацию в разговоре с «Континентом Сибирь» один из депутатов Законодательного собрания Новосибирской области.

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