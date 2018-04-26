23 апреля врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил о намерении принять участие в выборах губернатора региона. Серьезность своих намерений Травников подтвердил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Новосибирские политики и бизнесмены поделились с корреспондентом «КС» мнением о предстоящей выборной кампании и решении врио губернатора принять в ней участие.

Решение Андрея Травникова о выдвижении своей кандидатуры на пост губернатора Новосибирской области подтвердило конкурентность сентябрьских выборов. На данный момент потенциальным соперником Травникова является только мэр Новосибирска Анатолий Локоть, заявивший о желании участвовать в выборах неделей раньше. Депутат Законодательного собрания Новосибирской области от партии «Справедливая Россия» Анатолий Кубанов отметил в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь», что высокая политическая культура региона и его столицы не исключает конкурентные выборы. Другие собеседники корреспондента «КС» солидарны с этим тезисом, вспоминая историю Новосибирской области.

Напомним, что для того, чтобы оформить свое выдвижение, Травникову необходимо пройти процедуру предварительного партийного голосования в партии «Единая Россия». Депутат Государственной Думы РФ единоросс Максим Кудрявцев считает, что именно Андрей Травников является безусловным фаворитом праймериз.

«Владимир Путин в октябре прошлого года оказал высокое доверие Травникову и еще ряду человек, которые получили назначение врио глав регионов. В подобной логике организационно-кадровых назначений Кремля явно следует, что этих людей послали в новые для них регионы не для того, чтобы они уехали через несколько месяцев, а чтобы они выиграли на выборах и стали губернаторами», – напоминает Анатолий Кубанов. Максим Кудрявцев также уверен, что решение участвовать в выборах было принято давно, публичное же объявление сделано после того, как завершилась президентская выборная кампания, которая, по мнению депутата Государственной думы РФ, в Новосибирской области прошла успешно и укрепила позиции Андрея Травникова. К ним присоединился исполнительный директор Межрегиональной Ассоциации руководителей предприятий Юрий Бернадский, заметивший, что заявление главы региона подтверждает традиционный курс Кремля на построение вертикали власти. По словам Бернадского, «другого мы и не ждали».

Многие в новосибирской элите уверены: несмотря на то, что Андрей Травников в регионе недавно, он показывает себя достойным претендентом на пост губернатора Новосибирской области. «Сначала было непривычным, что он — не из Новосибирска. Но, на мой взгляд, Андрей Александрович хорошо адаптировался в регионе, чувствуется, что сейчас он выступает как житель области», – комментирует председатель Общественной Палаты Новосибирской области Галина Гриднева. Анатолий Кубанов в свою очередь отмечает высокий управленческий уровень, хорошую психологическую устойчивость врио губернатора. «Он с первых дней начал глубоко погружаться в проблемы и специфику региона. Проехав практически всю Новосибирскую область, он внимательно впитывает и переосмысливает те вопросы и проблемы, о которых говорят жители региона. Могу уверенно говорить, что Андрей Александрович хороший хозяйственник и ярко выраженный лидер. По своим профессиональным и личным качествам он точно соответствует должности, которую занимает и достоин быть губернатором — без приставки «врио», – добавил Максим Кудрявцев.

Представитель промышленного/предпринимательского сообщества, генеральный директор ОАО «СИБИАР» депутат Заксобрания Виктор Кушнир рассказал «Континенту Сибирь», что поддерживает выдвижение Андрея Травникова в губернаторы. «Полгода достаточно, чтобы оценить его в деле, он вполне правильно и хорошо работает. Он встречался с промышленниками Ленинского района. Я видел, что люди его приняли, потому что он говорил на понятном нам языке», – подчеркнул Виктор Кушнир.

Академическое сообщество также в целом позитивно воспринимает заявление Травникова. Ряд крупных проектов, инициированных новым главой региона, его ставка на научные приоритеты, способствуют его популярности в Академгородке. Собеседник «Континента Сибирь», близкий к президиуму Сибирского отделения РАН, уверен, что «раньше нашим руководителям наука была нужна только для того, чтобы козырять достоинствами региона. А развивать ее никто не хотел. Но последние полгода ситуация сильно изменилась. У нас появились проекты, вроде строительства синхротронной установки, на нас стали делать ставку как на научную столицу страны. Сложно не связывать это с появлением нового главы региона». Однако, например, ректор НГУ Михаил Федорук отказался говорить о предстоящей выборной кампании, заметив, что хотя университет и работает с представителями региональной власти, он не считает правильным оказывать поддержку тем или иным кандидатам в губернаторы.

Максим Кудрявцев отмечает, что, помимо поддержки академического сообщества, Андрей Травников проделал работу, связанную с перезагрузкой стратегии развития региона, и обновил взаимодействие с основными федеральными министерствами и ведомствами. «Через эти ведомства Новосибирская область сможет реализовать сразу несколько значимых, очень важных и нужных проектов», – надеется депутат, до своего избрания в Госдуму возглавлявший «Ростелеком-Сибирь».

Политтехнологи и эксперты, с которыми разговаривал корреспондент «КС», полагают, что ставка на крупные проекты, реализуемые при поддержке федерального центра, станет «коньком» предвыборной стратегии Травникова. Как, впрочем, и его коллег из осеннего «президентского» списка назначенных губернаторов. Практически, ни у кого не вызывает сомнений, что, будучи человеком, выдвинутым Москвой, Травников согласовал свое выдвижение с кремлевскими инстанциями, а значит, поддержка ему будет отказана.

Анатолий Кубанов полагает, что в сложной внешнеполитической ситуации, в которой Россия находится сегодня, государству стоит воспользоваться моделью управления регионами, исключающей внутренние расколы и клановые конфликты. «Зачем в регионы назначают технократов, которые дистанцированы от местных клановых игр? Для того, чтобы в новых условиях, в условиях широкомасштабной экономической политической войны с Западом, эти люди смогли обеспечить собранность страны, четкую концентрация всех усилий, всех ресурсов на достижение главной задачи: сплачивание нации», – рассуждает Анатолий Кубанов.

С подтверждением участия Андрея Травникова в губернаторской кампании рухнула получившая хождение теория, согласно которой после кратковременной успешной работы в Сибири Андрей Травников должен был отправиться на повышение в федеральный центр. Кубанов отмечает, что некоторые представители новосибирских элит рассчитывали на такой исход, тем более, что врио губернатора долгое время отказывался говорить о своих планах. Иллюзии не оправдались и теперь вчерашние скептики мрачно разглядывают передний бампер надвигающейся на регион федеральной политической машины.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.