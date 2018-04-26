В Новосибирске дорожные организации приступили к гарантийному ремонту дорог, где были выявлены недостатки

В четверг, 26 апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с представителями подрядных организаций и обсудил с ними гарантийный ремонт дорог, под который в Новосибирске попадает более 300 участков общей площадью около 1 млн кв. м.

Мэр Анатолий Локоть напомнил, что по муниципальным программам срок гарантии составляет три года, а по федеральной программе БКД – пять лет. То есть в течение этого срока дорожники обязаны ликвидировать образовавшиеся дефекты за свой счет.

«Обязательства по проекту БКД – в фокусе нашего внимания, потому что это федеральные деньги, и мы отчитываемся за каждый рубль», – отметил Анатолий Локоть.

Был проведен мониторинг, после которого результаты проверок были представлены подрядчикам. Организации уже приступили к гарантийному ремонту, его в этом году надо сделать на общей площади 3,7 тыс. кв. м. Так, уже устранили колейность на Бердском шоссе, Старом шоссе и дамбе ГЭС. Начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский привел статистику, согласно которой в 2014 году гарантийный ремонт был выполнен на площади 31 тыс. кв. м, в 2015 году – на 59 тыс. кв. м, в 2016 году – на 18 тыс. кв. м, в 2017 году – на 17 тыс. кв. м. Сейчас специалисты продолжают мониторинг, но уже становятся ясными основные претензии: отсутствие дорожной разметки пластиком, проседание колодцев и решеток ливневых канализаций, образование колейности. В дорожных фирмах признали, что используемая разметка из термопластика оказалась низкого качества и к концу зимы полностью исчезла с дорог Новосибирска.

Глава города также поручил исполнителям контрактов по БКД обратить внимание на установку светофоров, чтобы по программе на перекрестках стояли самые современные, цифровые светофоры.

К слову, сегодня сессия законодательного собрания Новосибирской области утвердила выделение Новосибирску 300 млн рублей на строительство и текущий ремонт дорог. Эта сумма будет распределена следующим образом: 100 млн рублей пойдет на продолжение строительства улицы Объединения, 50 млн рублей – на строительство продолжения улицы Титова. Еще 150 млн рублей депутаты одобрили на текущий ремонт дорог.

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