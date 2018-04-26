Тюменский бизнесмен Александр Журавель нашел землю для строительства салонов Toyota и Lexus в Новосибирске

26 апреля мэрия Новосибирска провела аукцион на аренду земельного участка на улице Большевистской. Информация об этом содержится на сайте муниципалитета. Победителем стала группа компаний «Восток-Моторс» известного тюменского бизнесмена Александра Журавеля, который стал утвержденным кандидатом в официальные дилеры Toyota и Lexus в Новосибирске.

ГК «Восток-Моторс» — официальный дилер Skoda, Hyundai, Mazda, Land Rover, Toyota в Тюмени, Сургуте, Ноябрьске, Перми и Кургане.

По данным мэрии Новосибирска, общая площадь участка составляет более 12863 квадратных метров. Он расположен рядом c действующим полнофункциональным салоном Nissan компании «Эксперт-НСК».

Как говорится в документах мэрии Новосибирска, участок сдан в аренду на 3 года по первоначальной цене в 4,854 миллиона рублей в год. Единственным участником торгов стала компания «ВМ Недвижимость». Ее учредителем является тюменский бизнесмен Александр Журавель.

Как ранее писал «КС», именно тюменская ГК «Восток Моторс» Александра Журавеля победила в тендере ООО «Тойота Мотор» по брендам Toyota и Lexus в Новосибирске.

Предполагается, что временный дилерский центр марки Lexus может быть открыт в Новосибирске уже до конца 2018 года. Он будет располагаться на правом берегу города. В дальнейшем «Восток-Моторс» будет строить полнофункциональные салоны для Toyota и Lexus в Новосибирске, и только после запуска центра сможет приступить к работе по бренду Toyota в статусе официального дилера.

Участники рынка считают, что новый игрок не прогадал с участком в Новосибирске. «На мой взгляд, для брендов Toyota и Lexus это хорошее место. Речь о первой линии оживленной магистрали. К тому же рядом расположен дилерский центр Nissan, не так далеко находится салон BMW. Так что зарождается небольшой автокластер, — отмечает основатель одного из новосибирских автодилеров на условиях анонимности. — На площадку в 12 000 кв.м по идее могут встать и дилерский центр Toyota, и Lexus. Теоретически по стройке можно спокойно уложиться в пару лет, то есть расходы по земле укладываются в 9,7 млн. рублей. Далее можно ожидать долгосрочной аренды или выкупа земли на процент от кадастровой стоимости».

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