На 25-й сессии Совета депутатов Новосибирска были приняты несколько решений, так или иначе затрагивающих всех горожан. Депутаты определились с формой аренды нестационарных объектов на территории города и с судьбой полигона по утилизации твердых коммунальных отходов на Гусинобродском шоссе. Оба вопроса обладали общественным резонансом и имели продолжительную историю обсуждений.

Что делать с киосками?

Напомним, что на 24-й сессии горсовета Новосибирска председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов (фракция «Единая Россия») предложил внести изменения в Положение о нестационарных объектах на территории города Новосибирска. Их суть заключалась в том, что владельцы киосков, которые регулярно платят за аренду, могут продлить аренду без торгов.

Депутат от КПРФ Александр Бурмистров возразил, сказав, что решение несет вред для города, ограничивает величину сборов, которые владельцы бы могли платить, убивает конкуренцию за места, на которых могут располагаться нестационарные объекты. Дискуссия между депутатами получилась очень жаркой.

Александр Бурмистров заявил, что будет всячески задерживать принятие вредного, по его мнению, для города решения. В итоге за месяц депутат от КПРФ предложил четыре поправки к проекту, вместе с ним две поправки предложила и прокуратура.

Игорь Салов, наоборот, утверждает, что решение пойдет на пользу малому и среднему бизнесу. Предприниматели будут уверены, что их не выгонят с места, будут заинтересованы в качестве своего продукта и развитии своего дела. Тем самым это обеспечит стабильный нарастающий поток налоговых выплат в бюджет города, без увеличения налогового бремени на предпринимателей.

На 25-й сессии дискуссия по этому вопросу продолжилась. Позицию Игоря Салова среди прочих поддержал депутат Вячеслав Илюхин.

«Вот в центре Вены, столицы Австрии, возле оперного театра уже несколько десятилетий стоит киоск по продаже колбасок гриль, там работает семья, и все поколения этой семьи. Это нормальное, человеческое отношение к бизнесу. Подобных случаев очень много можно встретить в Чехии, где люди уверены в том, что если они соблюдают законодательство, то поступают правильно, и их никто не выгонит. Лучшее — враг хорошего. Мы просто зарежем курицу, которая несет золотые яйца», — предостерег Вячеслав Илюхин.

В свою очередь Александра Бурмистрова поддержал депутат Сергей Кальченко. «Государство за последнее время много сил потратило на то, чтобы у нас была честная конкуренция, чтобы все было на конкурсной основе, прозрачно. А эта инициатива в моем понимании — шаг назад. Рынок будет полностью занят. Я думаю, что точку в этом вопросе поставит прокуратура. Это не в интересах бюджета города, а в интересах предпринимателей, которые уже торгуют там», — подчеркнул Сергей Кальченко.

В конечном итоге депутаты приняли изменения с учетом поправок, предложенных прокуратурой, большинством голосов.

Дожидаться мусорной концессии не будем

Совет депутатов Новосибирска также принял проект изменений генерального плана города, по которому территория полигона ТБО рядом с Гусинобродским шоссе перестает быть землей населенного пункта и переходит в категорию земель промышленного назначения. При этом границы муниципального образования остаются неизменными.

Напоминаем, что о проблеме полигона ТБО заговорили после того, как надзорные органы потребовали закрыть свалку по санитарным и экологическим соображениям. Полигон находится в непосредственной близости с жилыми кварталами Новосибирска. Подобный шаг привел бы к перегрузке другого места скопления мусора, что не решило бы проблему, а только перенесло бы ее на другое место. Совет депутатов формально узаконил свалку на ГБШ, переведя землю в категорию промышленного назначения, однако по факту проблема осталась. Ликвидировать свалку на ГБШ планировалось после создания концессионного полигона.

При этом депутаты горсовета Новосибирска и мэрия не ждут, пока проблема утилизации мусора решится на областном уровне. В настоящий момент уже проделана работа по приведению двух новосибирских полигонов в порядок в соответствии с законодательством РФ и требованиям Росприроднадзора, а также санитарного контроля.

«Есть технический регламент по эксплуатации полигона и отходов. На сегодня выполняется крайнее требование это регламента — организация на полигоне у ГБШ весового контроля, — заявил заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин. — На обоих полигонах установлены скважины, с которых забираются грунтовые води и почвенный состав, а также производится замер по уровню загрязнений. Такой же замер делается по воздуху. Анализ производится в нашей экологической лаборатории департамента энергетики и ЖКХ».

В настоящий момент новосибирские полигоны твердых коммунальных отходов проходят проверки надзорных органов, которые контролируют техническое и санитарное соответствие мест утилизация отходов. Ведется работа по узакониванию утилизации на территории полигонов на левом и на правом берегах.

«Решение проработано, взвешено, оно позволяет городу заниматься утилизацией ТБО абсолютно легально, — заявил депутат горсовета Новосибирска, председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин. — Дальше решится вопрос на уровне области по перерабатывающим комплексам ТБО, но это совершенно другой разговор. Мы в случае с нашим предприятием работаем совершенно легально», — подчеркивает депутат.

Еще на сессии председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев рассказал об успехах деятельности рабочей группы по анализу межбюджетных отношений между Новосибирском и Новосибирской областью.

После зимы состояние дорожного покрытия на некоторых улицах сибирской столицы оставляет желать лучшего. Чтобы произвести ремонт как можно быстрее (а перед этим необходимо провести конкурсные процедуры), деньги бюджету города нужны уже сейчас. Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев рассказал о мерах, предпринимаемых депутатами для решения вопроса с ремонтом дорог:

«Хочу напомнить, что год назад по инициативе Совета депутатов была создана рабочая группа по анализу межбюджетных отношений между городом Новосибирском и Новосибирской областью. В прошлом году эта группа эффективно отработала: мы привлекли из областного бюджета в бюджет города более миллиарда рублей. В этом году работа продолжается. Вчера было принято окончательное решение по вынесению на завтрашнюю сессию Законодательного собрания Новосибирской области решения о выделении 300 млн рублей: 50 млн рублей на улицу Титова, 100 млн рублей на улицу Колонды, 150 млн рублей на ремонт городских дорог».

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