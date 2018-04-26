Мэр Новосибирска ищет деньги на ремонт дорожного покрытия

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на сессии Совета депутатов 25 апреля отчитался о текущем состоянии ремонта дорог. Муниципалитет оказался в сложном положении из-за изменений в федеральном законодательстве. Теперь городские власти ищут пути дополнительного финансирования ремонта дорог. Работы по приведению дорожного полотна в надлежащий вид должны закончиться к майским праздникам.

«Всегда, когда заканчивается зима, мы подводим итоги, оцениваем качество дорожного полотна. Хроническое недофинансирование вызывает хронический недоремонт. И отсюда такое состояние дорог, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Нам надо привести город в нормативное состояние для проведения праздничных мероприятий. Вот уже после праздников, где-то с середины мая, мы приступим к капитальному ремонту дорог, но средств, как я сказал, в этом году меньше, чем в прошлом».

К состоянию дорог в Новосибирске повышенное внимание круглый год. Зимой жители обеспокоены уборкой снега, весной и летом — наличием ям и прочих неровностей, которые неизбежно появляются после холодного времени года. Новосибирск — мегаполис с большой площадью дорожного покрытия. Ремонт всех дорог города целиком потребует огромное количество финансов и человеческого ресурса. Существует норматив по ремонту дорог для всех городов России в размере 10% от площади дорожного покрытия. Для Новосибирска это 1,3 млн кв. метров. В прошлом году этого показателя мэрия добилась впервые за семь лет. Это произошло благодаря участию города в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Дорожный бюджет в 2017 году был сформирован из федеральных, региональных и городских средств.

По мнению мэра города Анатолия Локтя, только планомерное ежегодное выполнение норматива ремонта способно привести к улучшению состояния дорог Новосибирска.

«Этот норматив нельзя снижать, потому что только если мы будем соблюдать такой уровень ремонта, через несколько лет мы сможем привести дорожную сеть Новосибирска в порядок», — заявил Анатолий Локоть в своей речи на сессии городского Совета.

В 2018 году администрация города столкнулась с трудностями в выполнении этого норматива. Программа «БКД» потребовала больше вливаний из городского бюджета, 275 млн рублей, что почти на 40 млн больше, чем потребовалось от города в 2017 году. Это необходимые траты для того, чтобы город остался в этой программе и получал федеральное финансирование на ремонт дорог.

В то же время на ремонт участков, которые не входят в «БКД», у города осталось всего 65 млн рублей.

Причина сокращения финансирования — в изменении федерального законодательства, поясняет Анатолий Локоть. «Снижение объемов ремонта и финансирования связано с тем, что с этого года мы не можем заключать с подрядчиками договоры на ремонт дорог с переносом сроков оплаты на следующий год. В результате мы должны расплатиться за прошлый год — более 200 млн рублей мы как раз направляем на погашение долга. Таким образом, у нас остается немного средств на ремонт дорог. С учетом выделения денег на продолжение строительства дороги по ул. Объединения и ремонт на ул. Титова, возможности изыскать в городском бюджете дополнительные деньги на текущий ремонт у нас нет».

Проблему начали решать еще в конце прошлого года. Город попросил 300 млн рублей у правительства Новосибирской области в декабре 2017 года. Анатолий Локоть уверен, что область выделит 150 млн рублей на строительство улиц Титова и Объединения. Окончательно вопрос должен решиться на завтрашней сессии Законодательного собрания Новосибирской области.

«Также есть определенная уверенность, что будет принято положительное решение еще по 150 млн рублей, которые необходимы на планово-предупредительный ремонт дорог Новосибирска. Даже при выделении этой суммы мы сможем охватить ремонтом лишь порядка 700 тыс. кв. метров дорожного покрытия», — заявил мэр Новосибирска. Напомним, что норматив ремонта для Новосибирска составляет 1,3 млн кв. метров.

На сегодня гарантирован ремонт только дорогам, имеющим значение для агломерации. В Новосибирске успешно реализуется программа «Безопасные и качественные дороги».

«По этой программе будут отремонтированы шесть объектов и девять мест концентрации ДТП на общую сумму 1 млрд 41 млн рублей, — отметил Анатолий Локоть. — В результате по «БКД» капитальным ремонтом мы охватим дорожное покрытие и тротуары общей площадью 549 тысяч кв. метров, выполним установку дорожных знаков, светофоров, систем фиксации нарушений. По условиям «БКД», мы можем ремонтировать только дороги агломерации, но нам нужно ремонтировать дорожное покрытие в Новосибирске более широко».

На прошлой неделе мэр города заявлял, что Новосибирск готов к более масштабной реализации приоритетного проекта, и предложил перераспределить выделенные средства, чтобы более эффективно выполнить программу «БКД» в Новосибирской области. В частности, говорилось о том, что у Новосибирска уже имеется проектно-сметная документация для работы на ряде объектов на сумму 146 млн рублей.

«Можем начать работы уже в этом году. Если регион примет решение о перераспределении средств в пользу Новосибирска, мы успеем провести все конкурсы и качественно отремонтировать дороги», — заявил Анатолий Локоть.

Стоит отметить, что в некоторых городах-миллионниках на эту программу расходуются только федеральные и региональные средства.

Новосибирск по программе «БКД» получает 1 млрд 47 млн рублей, Екатеринбург — 1 млрд 554 млн, Нижний Новгород — 1 млрд 806 млн, Казань — 1 млрд 600 млн, Красноярск второй год подряд — 1 млрд 700 млн рублей. Красноярск и Казань не вкладывают в бюджет «БКД» средства из городского бюджета, Екатеринбург вкладывает 90 млн, Новосибирск в этом году вложил 275 млн рублей.

«Я полагаю, что надо пересматривать подходы, но ситуация сегодня такова, и нам приходится работать в таких условиях», — подчеркнул Анатолий Локоть.

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