В декларации врио губернатора Кузбасса закралась ошибка

В администрации Кемеровской области сообщили, что опубликованная в начале недели на сайте декларация врио губернатора Сергея Цивилева ошибочна. Об этом пишет со ссылкой на региональную администрацию «Интерфакс».
Накануне «КС» написал новость о том, что врио губернатора Кемеровской области обнародовал свою декларацию, заполнив лишь графу с транспортными средствами, то есть за прошлый год угольный магнат ничего не заработал. В пресс-службе администрации Кузбасса заявили, что декларация, не содержащая информацию о заработке врио, опубликована ошибочно.
«Та декларация — это ошибка, признаем, вина в этом не наша. В скором времени будет опубликована новая», — цитирует «Интерфакс» собеседника агентства.
Сергей Цивилев работает в кузбасской администрации с начала марта этого года, а до этого он был генеральным директором и владельцем 70% акций группы «Колмар». В пресс-службе пообещали, что уточненная декларация будет опубликована в ближайшее время. На момент написания материала на сайте до сих пор находится старый документ.