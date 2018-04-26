Мэр Новосибирска дал старт общественной дискуссии в рамках обсуждения программы развития мегаполиса на ближайшие 12–15 лет. Как и обещал Анатолий Локоть, сразу после оглашения своего программного послания «Новосибирск. Стратегия 2030», состоявшегося 5 апреля на площадке форума «Городские технологии», к выработке этой стратегии привлекается самый широкий круг жителей столицы Сибири — от руководителей предприятий, ученых, экспертов до рядовых горожан.

Выступление мэра Новосибирска Анатолия Локтя на форуме «Городские технологии» вызвало широкий резонанс. Программная речь руководителя муниципалитета прозвучала впервые и, само собой, пробудила интерес широких общественных кругов как к основной теме доклада «Новосибирск. Стратегия 2030», так и к отдельным его положениям. И вот 20 дней спустя в Новосибирске стартовала инициированная мэром общественная дискуссия.

Встречи с представителями территориального самоуправления, ветеранских организаций, руководителями образовательных, медицинских учреждений и активными жителями Ленинского и Кировского районов дали старт целой серии грядущих встреч, направленных на большую общественную деятельность по совместной выработке стратегии развития Новосибирска, конкретных шагов для реализации задач, очерченных в программном послании.

На прошедшей днем 25 апреля встрече с активом Кировского района участники дискуссии обозначили ключевые позиции, которые, по мнению жителей района, нуждаются в усилении. Это и ситуация с транспортной доступностью, предложение по запуску городской электрички и, конечно, развитие метро. Звучали более конкретные пожелания: председатель ТОС «Акатуйский» Лариса Ярошенко подняла вопрос о школе в новом микрорайоне. Главный врач поликлиники № 13 Александр Обухов заявил о необходимости строительства новых учреждений здравоохранения. А директор парка «Бугринская роща» Игорь Долозов высказал пожелание о включении в программу работ по благоустройству старейшего лесного массива.

Все предложения и пожелания обязательно будут запротоколированы и учтены при формировании стратегии, заверил участников встреч мэр Новосибирска. А вечером того же дня Анатолий Локоть встречался с общественностью крупнейшего района левобережья — Ленинского, где еще раз подчеркнул, что считает мнение горожан наиболее ценным в ходе большой работы по наполнению «Стратегии 2030» конкретным содержанием.

«На самом деле это лишь посыл к стратегии, а саму стратегию мы разработаем вместе с вами, после такого вот обсуждения во всех районах, — сказал Анатолий Локоть. — Привлекая в том числе ТОСы, трудовые коллективы. Чтобы включить максимальное количество новосибирцев в обсуждение, чтобы собрать предложения, соображения, видения, замечания по развитию города Новосибирска».

Необходимо отметить, что встреча вызвала большой интерес и проходила при аншлаге в конференц-зале Ленинской администрации. Глава района Олег Клемешов изложил собственное видение развития административной территории, сделав акцент на развитии инфраструктуры новых микрорайонов, дорожной сети, расселении ветхого и аварийного жилья и повышении качества медицинского обслуживания. А кроме того, отметил обострившуюся проблему нехватки в районе дошкольных учреждений.

Общественники, руководители муниципальных образовательных учреждений, территориальных самоуправлений Ленинского района сразу активно включились в работу в предложенном мэром формате.

«Очень приятно, что именно с большого Ленинского района начато обсуждение стратегии, здесь крупные научные вузы, великолепный педагогический коллектив, — обратилась к мэру директор Инженерного лицея НГТУ Маргарита Безлепкина. — Но очень хочется, чтобы благодаря развитию новых технологий, необходимости обучения детей современным IT-технологиям, работотехнике, радиотехнике мы смогли в Ленинском районе создать городской центр развития интеллектуальных систем и технологий».

«Сегодня мы столкнулись с такой проблемой, что у школ поддержка талантливой молодежи, а также дальнейшее ее сопровождение не предусмотрено никакими строчками бюджета, — посетовал директор Новосибирского промышленно-энергетического колледжа Максим Затолокин. — Я думаю, что в обязательном порядке в программе развития «Стратегии 2030» должна быть строчка поддержки талантливых ребят. Пусть это будет не массовая работа, пусть это будет конкурсный серьезный отбор. Кроме того, нужно обязательно предусмотреть мероприятия по трудоустройству выпускников колледжей по приоритетным специальностям для нашего города».

В свою очередь ветераны здравоохранения района предложили в случае передачи городских учреждений здравоохранения в ведомство муниципалитета, что является одним из пунктов программного послания мэра, рассмотреть меры поддержки молодых врачей с целью привлечения кадров в районные поликлиники. В частности, говорилось о создании специального муниципального фонда для этих целей.

Председатель ТОС «Надежда» Ленинского Ирина Малеванкина задала вопрос, который, как показала реакция зала, волнует общественность не меньше чем, стратегия развития Новосибирска: «Нас ожидают выборы губернатора Новосибирской области. А какие у вас планы на осень, Анатолий Евгеньевич?»

«Я не буду лукавить и кривить душой. Я все больше и больше задумываюсь о своем участии в данных выборах, — отметил мэр. — Тем более что ко мне поступают предложения подобного рода. Потому что, изложив вот эту программу стратегического развития города Новосибирска, я вижу, что по большинству вопросов определяющее решение заложено именно на уровне субъекта. Вопрос о передаче полномочий по медицине решается здесь, на уровне области. Решить вопросы по налогам — достаточно на уровне области совершить перераспределение доходной части. Я вижу эти вопросы, знаю, как их решить. Но в одиночку это сделать невозможно. Здесь нужна поддержка. Прежде всего — ваша. Как вы скажете — так и будет».

Представители ветеранских общественных организаций выступили со словами поддержки, заявив, что хотели быть видеть нынешнего главу Новосибирского муниципалитета в числе кандидатов на пост губернатора региона.

В заключение встречи Олег Клемешов пообещал, что все вопросы, которые участники встречи не успели задать мэру, обязательно будут собраны и переданы Анатолию Локтю.

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