23 апреля в рамках посещения завода им. Чкалова глава Новосибирской области Андрей Травников заявил о своем намерении участвовать в выборах губернатора.

Напомним, что Андрей Травников уделяет большое внимание посещению заводов, а также поездкам в районы области. В частности, в конце марта глава области посетил энергомашиностроительный завод «ТАЙРА». На минувшей неделе Андрей Травников посетил «ЭЛСИБ».

Отметим, что завод им. Чкалова на сегодня можно считать одним из флагманов промышленности Новосибирской области. Предприятие, стабильно работающее в течение многих лет, привлекает молодых специалистов: средний возраст работающих на заводе — 39 лет. Социальная политика предприятия также направлена на поддержку семьи, молодежи, ветеранов. В ходе визита на завод им. Чкалова Андрей Травников ответил на вопросы трудового коллектива завода. Он обсудил с ним строительство новых детских садов, развитие городского транспорта, в первую очередь метрополитена, вопросы поддержки молодых специалистов и доступности жилья. В частности, глава области подчеркнул, что по инициативе президента РФ Владимира Путина продолжена программа по созданию мест в детских садах, в первую очередь для детей младшего ясельного возраста. Новосибирская область принимает участие в реализации программы. «В ближайшие два года мы введем 14 детских садов. Программа рассчитана до 2022 года, но ждать бы нам не хотелось. Мы можем решить проблему быстрее, применяя успешный опыт других регионов», — уверен глава области.

Андрей Травников гарантировал, что не останется в стороне от проблем обманутых дольщиков. «Мы заинтересованы в том, чтобы помочь людям и добросовестным строителям. Можете заверить соседей: дом будет достроен. Я готов лично встретиться с вашей инициативной группой», — ответил на вопрос о завершении строительства жилого дома микрорайона «Закаменский» Андрей Травников. В 2017 году региональное правительство достроило 12 проблемных домов. Такие же темпы представители региональной власти намерены держать и дальше.

Также, отвечая на вопросы, глава региона рассказал о проекте «Городская электричка». Он заверил собравшихся, что поручил ускорить работу над проектом, в рамках которого к уже имеющейся инфраструктуре предполагается добавить остановочные платформы, что позволит организовать сообщение между отдаленными районами города. Приступить к реализации проекта планируется уже в 2019 году.

Еще одной важной темой, затронутой рабочими завода, стало строительство метрополитена. Глава региона заверил, что развитие метрополитена является одной из приоритетных задач. Он напомнил, что Владимир Путин поддержал строительство новых станций. В первый этап входит окончание строительства в 2022 году Дзержинской линии с организацией метродепо «Волочаевское» и открытием двух станций с рабочими названиями «Молодежная» и «Гусинобродское шоссе». Второй этап, рассчитанный на 2020–2022 годы, — продление Ленинской линии. Третий начнется после 2025 года — строительство Кировской линии. Цена всего проекта — 80 млрд руб.

«Вы окунулись во все проблемы региона и обещаете большие перспективы. В связи с чем нам очень интересно, намерены ли вы баллотироваться в губернаторы?» — спросила у главы региона председатель совета ветеранов завода Людмила Михалева. Андрей Травников ответил, что уже давно принял однозначное решение: «Безусловно, я буду участвовать в выборах. Я намерен работать здесь долго. Владимир Владимирович Путин 6 октября 2017 года, перед тем как подписать приказ о моем назначении временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области, давал мне напутствие: сделать так, чтобы жители Новосибирской области почувствовали изменения к лучшему в своей жизни».

Андрей Травников заявил, что надеется на поддержку новосибирцев на выборах в сентябре 2018 года. Новосибирская область, по словам главы региона, богата не полезными ископаемыми, а традициями, опытом, знаниями. «За полгода разработано много планов развития Новосибирской области. Многие из них поддержаны руководством страны. В частности, на прошлой неделе было подписано поручение президента по комплексному развитию Новосибирского научного центра. Причем проект развития научного центра не ограничивается только интересами научного комплекса. Он предусматривает развитие образования, жилья, социальной и транспортной инфраструктуры», — заключил руководитель региона.

Кроме того, Андрей Травников призвал всех жителей области вносить предложения в процессе подготовки стратегии развития региона. «Мы все хотим, чтобы Новосибирская область стала одним из самых привлекательных мест для проживания в стране. Эту цель нужно наполнять реальными программами и предложениями. И я надеюсь, что все жители Новосибирской области примут активное участие в обсуждении стратегии и внесут свои предложения, которые мы обязательно будем учитывать. Будем работать вместе и вместе добиваться нужных результатов для области и для всей страны», — подчеркнул глава Новосибирской области.

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