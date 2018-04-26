Александр Бурков доложил Владимиру Путину о кадровой политике в Омской области

Глава Омской области Александр Бурков сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что выбирать руководителей министерств будет в рамках открытого конкурса.

На прошедшей 25 апреля встрече президента РФ Владимира Путина с первыми выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва врио губернатора Омской области Александр Бурков, являясь одним из участников потока, рассказал о проводимой им в омском правительстве кадровой политике. Так, руководители трем ключевым министерствам — министерству промышленности и транспорта, министерству строительства и ЖКХ и министерству природных ресурсов – будут подбираться через открытый конкурс.

«Будем проводить открытый конкурс. Активность среди молодёжи очень высока. Думаю, мы найдём достойных людей», — доложил главе государства Александр Бурков.

Отметим, что из двух оставшихся без руководителей министерств, только в минстрое продолжает занимать свою должность Владимир Стрельцов, которую он получил менее года назад — в мае 2017 года. Кресло министра природных ресурсов и экологии Омской области свободно с ноября, когда его добровольно оставил Александр Винокуров. Глава же областного минпрома Александр Докучаев был уволен врио после скандала вокруг подведомственного предприятия «Омскоблавтотранс» и срыва пассажирских перевозок.

«Есть вопросы к действующему министру (министру строительства и жилищно-коммунального комплекса — «КС»). Прежде всего, это отсутствие работающей программы по капремонту. Людей минстрой совершенно не слышит. По итогам прошлого года была сорвана программа по переселению граждан из аварийного жилья. Кроме того, с большим опозданием идет реализация дорожной карты завершения строительства домов дольщиков: планово прошлогодние дома вводили в феврале — марте этого года. Идут сбои по завершению реконструкции здания “Саламандры”, театра “Галерка” и больницы-“тысячницы” на Левобережье. Штрафы уже платим! Кроме того, я пока не увидел системного подхода по обеспечению населения качественной питьевой водой, нужно анализировать и контролировать рост тарифов на услуги ЖКХ. Все эти вопросы организационные, управленческие», — назвал ряд претензий к Стрельцову уже после встречи с президентом Александр Бурков.

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