Фермерам Новосибирской области выделят более полмиллиарда рублей господдержки

 
И.о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. Фото Михаила Перикова

Правительство Новосибирской области направит более 600 млн рублей на развитие животноводства, рассказал на пресс-конференции и.о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

В текущем году животноводам Новосибирской области из регионального и федерального бюджетов должны выделить 660,6 млн рублей. По словам и.о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, господдержка будет направлена на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, развитие мясного скотоводства, содержание и приобретение племенного скота.

Кроме того, областной минсельхоз реализует программу «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы». В этом году на ее финансирование предусмотрено 130 млн рублей областных средств. С момента запуска целевой программы в регионе наблюдается ежегодный прирост маточного поголовья более двух тысяч голов. В молочном же направлении регион сейчас занимает второе место в стране по поголовью коров.

Для увеличения объемов производства сельхозпродукции в 2018 году продолжится реализация крупных инвестпроектов, среди которых глава министерства назвал ООО «Птицефабрика «Улыбино» (проект по выращиванию утки породы «Пекинская»), ООО «Инд-Сибирь» (создание вертикально-интегрированного птицекомплекса по промышленному производству и переработке мяса индейки), строительство третьей очереди свинокомплекса АО «Кудряшовское», строительство животноводческих комплекса ООО «КФХ Русское Поле» и ООО «Сибирская Нива».

Кроме того, в перспективе в Барабинске и Карасуке появятся два новых предприятия по глубокой переработке зерна, рассчитанные на 250 тыс. тонн переработки в год. Заводы будут производить биоэтанол, высокобелковые корма и крахмал. И.о. министра не уточнил сроки по проекту.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  