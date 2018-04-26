Фермерам Новосибирской области выделят более полмиллиарда рублей господдержки

Правительство Новосибирской области направит более 600 млн рублей на развитие животноводства, рассказал на пресс-конференции и.о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

В текущем году животноводам Новосибирской области из регионального и федерального бюджетов должны выделить 660,6 млн рублей. По словам и.о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, господдержка будет направлена на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, развитие мясного скотоводства, содержание и приобретение племенного скота.

Кроме того, областной минсельхоз реализует программу «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы». В этом году на ее финансирование предусмотрено 130 млн рублей областных средств. С момента запуска целевой программы в регионе наблюдается ежегодный прирост маточного поголовья более двух тысяч голов. В молочном же направлении регион сейчас занимает второе место в стране по поголовью коров.

Для увеличения объемов производства сельхозпродукции в 2018 году продолжится реализация крупных инвестпроектов, среди которых глава министерства назвал ООО «Птицефабрика «Улыбино» (проект по выращиванию утки породы «Пекинская»), ООО «Инд-Сибирь» (создание вертикально-интегрированного птицекомплекса по промышленному производству и переработке мяса индейки), строительство третьей очереди свинокомплекса АО «Кудряшовское», строительство животноводческих комплекса ООО «КФХ Русское Поле» и ООО «Сибирская Нива».

Кроме того, в перспективе в Барабинске и Карасуке появятся два новых предприятия по глубокой переработке зерна, рассчитанные на 250 тыс. тонн переработки в год. Заводы будут производить биоэтанол, высокобелковые корма и крахмал. И.о. министра не уточнил сроки по проекту.

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