Врио министра транспорта Новосибирской области упрекнул мэрию Новосибирска в увеличении недоимки по транспортному налогу

Глава регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский, говоря о финансировании приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», отметил, что привлечение средств из местных бюджетов для софинансирования расходов является обязательным. Его слова привела пресс-служба областного минтранса.

Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский прокомментировал условия предоставления муниципалитетам субсидий на дорожные работы. Вероятно, его комментарий связан с заявлением мэра Новосибирска Анатолия Локтя, сделанным 25 апреля на сессии совета депутатов областного центра. Напомним, что мэр, выступая в горсовете, пожаловался на недостаточный объем финансирования дорожного ремонта по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирске на фоне других городов-миллионников.

Анатолий Костылевский, в свою очередь, со ссылкой на областное законодательство сообщил, что субсидии областного бюджета предоставляются при условии, если и муниципалитет так же финансирует работы. Возможно, это было ответом министра на слова Локтя о том, что «многие города не тратят ничего из своего муниципального бюджета на «Безопасные и качественные дороги». Мэр в качестве примера приводил Красноярск, Казань, Екатеринбург, у которых ремонт дорог практически полностью финансируется из бюджетов вышестоящих уровней. В 2018 году в рамках приоритетного проекта Новосибирску направлено 320 млн рублей из областного бюджета и 451,1 млн – из федерального. Доля местного бюджета составила 275,3 млн рублей.

«Практика привлечения средств местных бюджетов для софинансирования расходов на реализацию приоритетного проекта распространена по всей стране. Такая схема финансирования предусмотрена в Калининградской, Кировской, Чебоксарской, Пермской, Хабаровской, Тюменской, Оренбургской, Ульяновской, Иркутской, Новокузнецкой, Томской и Барнаульской агломерациях. Причем в Пермской, Ульяновской, Томской и Новокузнецкой агломерациях уровень софинансирования из местного бюджета значительно превышает уровень Новосибирской агломерации, равно как и соотношение между средствами региональных и местных бюджетов», – сообщил Анатолий Костылевский и вместе с тем пояснил, что субсидии должны предоставляться тем муниципалитетам, которые имеют дороги в ненормативном состоянии, однако же, по данным мэрии, все автодороги местного значения в городе находятся в нормативном состоянии.

В контексте нехватки денежных средств в бюджете Новосибирска на проведение ремонта дорожной сети глава минтранса заметил, что мэрии следует наладить работу по наполнению городского дорожного фонда, где основным источником наполнения является транспортный налог. По словам министра, его недоимка в городе только увеличивается. Так, на 1 апреля 2017 года недоимка по уплате транспортного налога на территории Новосибирска составляла более 1,4 млрд рублей, а спустя год – около 1,7 млрд рублей.

«За прошедший год недоимка не только не сократилась, но и увеличилась. И это при том, что правительством Новосибирской области успешно принимаются меры по снижению такой недоимки в рамках специально созданной рабочей группы на территории других муниципалитетов», – подчеркнул врио министра, добавив, что городская администрация так же может рассмотреть вопрос организации платных парковок, чтобы привлечь дополнительные средства в бюджет.

Костылевский рекомендовал городским властям пересмотреть систему управления дорожным хозяйством Новосибирска и поэтапно перейти от муниципальных заданий на выполнение дорожных работ на контрактную систему: «Это позволит решать многие городские вопросы в рамках исполнения гарантийных обязательств, повысить качество и оперативность выполняемых работ», — сказал он.

Кстати, на прошедшей 26 апреля сессии законодательного собрания области депутаты одобрили выделение Новосибирску дополнительных 300 млн рублей из областного бюджета на строительство дорог по улице Титова и улице Объединения, а также на планово-предупредительный ремонт.

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