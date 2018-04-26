Спикер парламента Новосибирской области назвал работу уволившихся глав минстроя, минЖКХ и минсельхоза региона проблемной

В четверг в рамках сессии законодательного собрания Новосибирской области председатель регионального парламента ответил на вопросы журналистов. Среди прочих вопросов он прокомментировал вносимые в устав региона поправки по расширению списка лиц, назначение которых согласовывают депутаты.

На прошлой неделе стало известно, что депутаты заксобрания Новосибирской области намерены внести поправки в региональный устав, чтобы сделать возможным свое согласование назначения руководителей трех министерств: строительства, ЖКХ и сельского хозяйства. Отметим, именно главы указанных министерств оставили свои должности.

Сегодня, 26 апреля спикер заксобрания Андрей Шимкив прокомментировал инициативу парламентариев, обратив внимание журналистов, что у них нет задачи «прижать исполнительную власть».

«Те министры, которых мы хотим внести, — это министры, по которым были огромные, миллиардные проблемы. Я уверен, что мы согласуем любого министра, которого предложит губернатор. Наша задача не в том, чтобы не согласовать, а в том, чтобы человек был ответственен в том числе и перед депутатами», — объяснил глава законодательной власти региона.

Андрей Шимкив также отметил, что все спорные концессии были подписаны министрами, которые не согласовывало заксобрание.

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