Под Новосибирском с путей сошли 10 вагонов с углем

Сегодня, 18 апреля на станции Евсино в Новосибирской области произошла авария на железной дороге. На месте уже работают специальные оперативные группы.

По сообщению представителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Яны Стрижовой, в среду около 15 часов по местному времени на станции Евсино при проведении маневровых работ произошел сход 10 вагонов с углем грузового поезда. Судя по фотографиям с места происшествия, повреждены также мачты электропередач. Следственное управление организовало на месте проверку.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России добавляют, что столкновение не было лобовым: сначала произошел сход тепловоза с подъездных путей, после этого тепловоз столкнулся со стоящим грузовым поездом. Представители ОАО «РЖД» в своем сообщении об инциденте подчеркнули, что тепловоз не принадлежит компании. Его собственником, согласно информации железнодорожников, является ООО «Восток Уголь».

Из-за аварии ожидаются задержки 5 электропоездов пригородного сообщения, курсирующих между Новосибирском и Черепаново, а также пассажирского поезда №301 сообщением «Новосибирск-Алма-Ата».

На месте происшествия сейчас работают 81 специалистов, 17 единиц техники. Погибших в результате инцидента нет: машинист одного из поездов успел выпрыгнуть до столкновения.

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