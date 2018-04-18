Мэр Новосибирска сказал о решительном настрое участвовать в выборах губернатора Новосибирской области

Сегодня, 18 апреля на церемонии открытия поезда-галереи «Неизвестная Сибирь» в новосибирском метрополитене мэр областной столицы Анатолий Локоть вернулся к вопросу своего участия в досрочных выборах главы региона.

После того, как 17 апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что пойдет на губернаторские выборы в сентябре 2018 года при условии общественной поддержки, сегодня, отвечая на вопросы журналистов, он подтвердил желание выдвинуть свою кандидатуру.

Как передает пресс-центр новосибирского обкома КПРФ, Локоть сказал, что его вчерашнее заявление однозначно можно воспринимать, как намерение баллотироваться в губернаторы.

«У меня есть опыт и знания, я чувствую силы. Но я также хорошо понимаю, что без поддержки, не только партийной, но и общественной, реализовать это невозможно», — ответил мэр.

Ранее лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов оценивал шансы на победу Локтя в губернаторской гонке, называя их высокими, однако сам будущий кандидат сегодня сказал журналистам, что об этом еще рано говорить, так как борьба еще не началась. Впрочем, мэр тут же добавил, что настроен решительно.

Что касается других кандидатов в губернаторы Новосибирской области, то самый очевидный соперник Локтя нынешний врио главы региона Андрей Травников к настоящему времени не объявлял о своем участии в выборах. Тем не менее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак ранее заявлял, что партия готова его поддержать в случае выдвижения.

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