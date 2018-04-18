Новый собственник компании «СИБЭКО» — Сибирская генерирующая компания планирует перевести новосибирскую ТЭЦ-5 на использование бурого угля вместо каменного. Депутаты Совета депутатов Новосибирска изначально выразили обеспокоенность возможными последствиями такого шага для здоровья горожан и общего уровня экологии в городе. На прошедшем 12 апреля совещании руководство СГК рассказало парламентариям об особенностях бурого угля и ответило на все интересующие вопросы. Удалось ли энергетикам убедить депутатов и общественников — в материале «КС».

Напомним, что АО «СИБЭКО» в начале 2018 года вошло в состав Сибирской генерирующей компании. В планах нового руководства «СИБЭКО» — перевести новосибирскую ТЭЦ-5 на использование бурого угля вместо каменного. Напомним, что возможность применения такой меры обсуждалась еще до произошедшей смены собственника «СИБЭКО».

Тем не менее отдельные новосибирские общественники ранее высказывали сомнения в том, что переход на этот вид топлива не скажется негативно на экологии и здоровье граждан. Вопросы вызывала и экономическая целесообразность такого решения. Вместе с тем руководство СГК, которое также присутствовало на совещании в Совете депутатов, ранее заверяло, что поводов для опасений нет, и использование бурого угля не скажется на уровне экологической безопасности региона.

Позиции сторон и актуальность рассматриваемого вопроса в начале заседания обозначил депутат Совета депутатов Новосибирска, председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин. «Вопрос по возможному переходу на бурый уголь очень серьезный. Есть эксперты, которые считают, что это совершенно нормальное явление, приводя в пример северную часть западной Европы, которая почти вся отапливается бурым углем. В то же время часть экспертов заявили, что они против такой меры, и достаточно аргументировали свою позицию», — пояснил сложность ситуации Игорь Кудин.

Эксперты развеяли ранее звучавшие доводы общественников. По словам экс-главы Института теплофизики СО РАН, академика Сергея Алексеенко, в случае использования в качестве топлива для новосибирских ТЭЦ бурого угля экологическая ситуация в городе останется в пределах нормы.

То, что бурый уголь вполне безопасен для экологии и здоровье граждан, подтвердил и гендиректор СГК Михаил Кузнецов. «Если ТЭЦ-5 будет переведена на бурый уголь, то для экологии это будет безусловным благом, потому что зольность бурых углей составляет 5–7%. У других типов этот показатель составляет 13–20%, — привел наглядные цифры Михаил Кузнецов. — Зольность, упрощенно говоря, — это то, что улетает в трубу. Если станция сжигает бурый уголь, то выбросы можно уменьшить в 3–4 раза. В частности, это подтверждают замеры, которые мы проводили при пробном сжигании. Неорганическая пыль вызывает меньше интереса у общественности, чем аналогичные выбросы на каменных углях, хотя объемы там больше в два с половиной раза, а оксида азота — примерно в полтора раза. И это при том, что специальных мер по минимизации выбросов мы еще не принимали. Эти цифры можно еще уменьшать».

Стоит отметить, что в Новосибирске уже есть опыт использования бурого угля. Так, ТЭЦ-3, по словам Михаила Кузнецова, уже давно работает на буром угле. При этом обращает на себя внимание тот факт, что общественные активисты от экологии и независимые эксперты не появляются в публичном пространстве с заявлениями об ухудшенной экологической обстановке в районе этой ТЭЦ.

Также не стоит забывать, что вопрос использования того или иного вида угля — это вопрос эффективности. Он тесно связан с физическими характеристиками топлива. Эти характеристики в конечном итоге влияют на экологичность и экономическую целесообразность использования того или иного вида твердого топлива.

«Бородинский уголь в первую очередь отличается низкой калорийностью. При нагреве одинаковой массы воды потребуется больше бурого угля, чем каменного. Следовательно, выбросов будет больше», — пояснил эколог, руководитель лаборатории теплообмена и топливной энергетики Сергей Пащенко. Эти же слова подтверждает и депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дарья Украинцева. «Действительно, зольность бурого угля высокая, потому что его сжигать нужно значительно больше. Бурый уголь работает как скраб, который будет изнашивать оборудование ТЭЦ гораздо сильнее и быстрее в разы. Опять же, на ремонт этого оборудования деньги будут браться из карманов новосибирцев», — предположила Дарья Украинцева.

«Мы планируем свою работу на очень долгие десятилетия, — заверил Михаил Кузнецов. — Те финансовые модели, которые мы просчитываем, заканчиваются в 2050 году. Я думаю, что меня уже к тому времени не будет. Мы хотим, чтобы эти станции сохранились в таком же виде, а может быть, даже и лучше. Чтобы и через десятилетия они продолжали вырабатывать электроэнергию и тепло для людей».

По мнению экспертов, вопрос экологичности бурого угля — это прежде всего вопрос качества технологии сжигания и фильтрации. Выбросы вредных веществ в атмосферу при сгорании угля в России в 10 раз превышают норму, в то время в Европе и США эти стандарты в большинстве случаев выполняются.

«Чтобы понять, где и какие мероприятия выполнить в части топливоподачи и части процесса сжигания, отведения и очистки газов, энергетической компанией проводятся пробные топки, — заявляет заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска — председатель комитета по энергетике мэрии города Новосибирска Дмитрий Перязев. — Я понимаю, что поскольку у нас существует природоохранное, геологическое, технологическое законодательство, то на сегодня все эти мероприятия будут оформлены в виде специального проекта. Скорее всего, это будет проект технического перевооружения либо модернизации именно оборудования ТЭЦ-5 под условия сжигания именно бурых углей. Если такое решение будет принято, если пробные топки дадут результат, то следующим решением будет уже проект. Вот уже в этом проекте в соответствии с законодательством будут учтены все мероприятия по настройке оборудования».

Переход ТЭЦ-5 на бурый уголь скажется не только на экологии, но и на финансовых интересах компаний, работающих в энергетическом секторе.

«Уголь — это не только экология, но и большие деньги. Независимо от того, будет ли сжигаться уголь на ТЭЦ-5 или нет, уже сейчас понятно, что цена поставляемого каменного угля будет совсем иной, потому что у станции появляется альтернатива. Безусловно, чьи-то интересы будут здесь постоянно нарушаться. Вопрос идет о десятках миллиардов рублей», — заявил Михаил Кузнецов.

Он также подчеркнул, что СГК не собирается покрывать свои расходы на возможный перевод ТЭЦ-5 на использование бурого угля за счет повышения тарифов.

Итоги совещания подвел Игорь Кудин. «В рамках рабочей встречи мы обсудили планы компании по возможному переводу ТЭЦ-5 на другой вид топлива — бурый уголь. Сначала будут проводиться испытания оборудования — сжигание тестового количества нового топлива, результаты будут представлены депутатам горсовета. Естественно, в дальнейшем мы будем консультироваться с Ростехнадзором и Росприроднадзором, запросим их экспертное мнение как контролирующих органов. Считаю, что у нас получилось выстроить конструктивный и аргументированный диалог, в рамках которого мы смогли обсудить спорные моменты — экономическую эффективность, потенциальное влияние на экологическую ситуацию в городе, а также ряд других вопросов. Повторюсь, это лишь начало диалога, никакого решения сейчас приниматься не будет до полного согласования со всеми экспертами в этой сфере», — прокомментировал итоги заседания Игорь Кудин.

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